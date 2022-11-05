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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزير النقل : محطة بشتيل تبادلية بـ10 خطوط سكة حديد | فيديو

كامل الوزير - وزير
كامل الوزير - وزير النقل

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن أول توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ حلفه اليمين كوزير للنقل كان تطوير السكك الحديدية وخلخلة الازدحام بميدان رمسيس.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، خلال حواره لبرنامج "حديث القاهرة"، عبر فضائية “القاهرة والناس”، أنه تشاور مع الرئيس في المقترحات حول تكبير محطة الجيزة بالمنيب، أو استحداث محطة جديدة بمنطقة بشتيل أو شبرا الخيمة، ولم يجدوا منطقة تسعى لإنشاء محطة سكك حديد كبيرة سوى منطقة بشتيل.

وتابع: أن مثلث محطة بشتيل عبقري، والراكب سوف يكون قادرًا على التوجه لأي منطقة في مصر، قائلًا: "محطة بشتيل منطقة عقدة مواصلات وستكون محطة تبادلية".

تبادلية بين قطارات الصعيد

وتابع: "محطة بشتيل ستكون تبادلية بين قطارات الصعيد والمتوجهة للإسكندرية، بحوالي 10 خطوط سكك حديد، بجانب الربط مع الخط الثالث للمترو والذي يتجه مساره لمحور 26 يوليو"، لافتا إلى أنهم غيروا مسار المونوريل لينتقل من 26 يوليو بالشمال ويأتي إلى محطة بشتيل.

وأردف: "محطة بشتيل ستتيح التنقل لأي منطقة حتى العاصمة الإدارية وهذا لم يكن متواجد في محطة رمسيس، والتخطيط على أعلى مستوى والاستشاريين وطنيين، ولدينا 7500 مهندس يعمل في المشروع، وفاتحين بيوت لـ 7500 أسرة بشكل مباشر".
 


 

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