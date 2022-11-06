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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فرصة لراغبي الإستثمار.. طرح قطع أراضي بأنشطة متنوعة لـ الاستثمار| اعرف الشروط

الإسكان
الإسكان

توفر الدولة مناخ استثماري جيد لراغبي الاستثمار وذلك من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة من أجل بدء المشاريع الهادفة والتى كان آخرها طرح الإسكان قطع أراض متنوعة للاستثمار بأنشطة صناعى ومخازن وورش وخدمات " حضانة – تجارى – تجارى إدارى سكنى " بمدينة 15 مايو.

طرح قطع أراضي بأنشطة متنوعة لـ الاستثمار

ويعد طرح قطع أراضي بأنشطة متنوعة لـ الاستثمار فرصة لراغبي الإستثمار حيث أعلنت وزارة الإسكان إتاحة الأراضي على الموقع الإلكتروني لهيئة  المجتمعات العمرانية الجديدة حتى يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022.

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تفاصيل طرح قطع أراضي بأنشطة متنوعة لـ الاستثمار

وتضمن إعلان  طرح قطع أراضي بأنشطة متنوعة لـ الاستثمار بمدينة 15 مايو مايلي :-

- شمل إعلان وزارة الإسكان طرح قطعة الأرض رقم 4 بنشاط تجاري بمسطح 5468م2

- كما تضمن الإعلان طرح قطع أراضٍ بنشاط تجارى على طريق الأوتوستراد  بمنطقة الـ250 فدانا

- وشمل إعلان طرح قطع أراضي بأنشطة متنوعة لـ الاستثمار، قطعة أرض بنشاط تجاري بمساحة 3210م2 بالمنطقة المحصورة بين منطقة الإسكان الاجتماعي 2 والمجاورة 6 بالمرحلة الرابعة.

- كما شمل الإعلان طرح قطعة أرض رقم 3 بمركز الحى (1- ب) بنشاط حضانة بمساحة 2950 م2 وارتفاع أرضى وأول لإدارة الحضانة فقط.

- وطرحت الإسكان 2 قطعة أرض بنشاط تجارى إدارى سكنى بمركز الحي (1- ب) بمساحات 1660م2 و 920م2  بنسبة بنائية 30%،  وارتفاع ( بدروم  +  أرضى  +  3 أدوار متكررة).

تكاليف حجز قطعة أرض وفقا للإسكان

وتضمنت سداد حجز قطع أراضي بأنشطة متنوعة لـ الاستثمار فى مدينة 15 مايو مايلي :-

- احتساب نسبة سداد حتى 25% من قيمة الأرض

- سداد 10% تقديم الطلب

- يتم سداد 15% خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص

- سداد “1% مصاريف إدارية  + 0.5% مجلس أمناء ”

- التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة

- سداد باقى ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية.

مواعيد أقساط الحصول على قطعة أرض وفقا للإسكان

وتتضمن إعلان وزارة الإسكان بشأن طرح قطع أراضي بأنشطة متنوعة لـ الاستثمار فى مدينة 15 مايو، نظام تقسيط تضمن مايلي :-

-سداد القسط الأول بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد بسداد الدفعة المقدمة

-  يتم تحميل الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المصرى المركزى من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد بالإضافة إلى سداد 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية.

- الالتزام باشتراطات الدفاع المدنى وشئون البيئة.

طرح ورش للمستثمرين الشباب بمدية 15 مايو

بهدف توفير كل سبل الدعم للمستثمرين الشباب فإن الوزارة طرحت ورشة شباب رقم (4) بلوك1 منطقة 2 بمساحة 300 م2 بالمنطقة الصناعية الثانية جنوب المدينة، وأن النسبة البنائية 65% من إجمالي مساحة الأرض بارتفاع 12 مترا.

ووفق الوزارة فإن مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض، بنسبة سداد حتى 25% من قيمة الأرض( 10% يجري سدادها وقت التقدم و15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة على التخصيص)، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء).

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طرح قطع أراضي صناعية

كما شمل إعلان وزارة الإسكان حول  طرح قطع أراضي بأنشطة متنوعة لـ الاستثمار طرح قطع أراضٍ صناعية بمساحات مختلفة بنشاط " هندسي - كيماوى " بمساحة 1560.29م2، ومساحة 6105م2.

ووفقا لما أعلنته وزارة الإسكان فإن النسبة البنائية لا تزيد عن 65% من إجمالى مساحة الأرض، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

وجاءت آلية سداد التكاليف كالأتى :-

- نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض

-10% يتم سدادها مع تقديم الطلب

-و 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار

-1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء

كما طرحت وزارة الإسكان قطعة الأرض  رقم (5أ ) بنشاط مخازن بالمنطقة الصناعية الثانية جنوب المدينة بمساحة 4440 م2.

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