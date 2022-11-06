تخطى مليون جنيه.. ورقة لـ شحات في مدينة نصر تكشف رصيده في البنك

تصدر مواقع التواصل الإجتماعي صورة متداولة تكشف معلومات عن رصيد متسول في مصر، فاجأ الجميع بالمبلغ الضخم الذي يمتلكه في حسابه بالبنك.

البداية ترجع إلى تجربة شخصية مر بها شاب يدعى أحمد عثمان، خلال وجوده في مدينة نصر بالقاهرة، تواجد أمام ماكينة سحب المال في طابور مخصص وأمامه شخص واحد.

متسول يثير الجدل في مصر

كان يسبقه شخص متسول، بدا ذلك من شكله والمكان الذي كان يجلس فيه في الشارع قبل انتقاله إلى البنك، تفاجأ عثمان من وجوده لكن لم يعر الأمر اهتماما.

انتهى المتسول من سحب المال ورحل، وبدأ عثمان في إدخال بطاقته لسحب ماله، لكنه تفاجأ بأن المتسول رحل ونسي الإيصال الورقي بعد سحب المال.

دفعه الفضول للنظر فيه، حتى تفاجأ بامتلاك المتسول رصيدا في البنك يكاد يقترب من مليون ونصف المليون جنيه، وهو بالتحديد مليون و300 ألف جنيه.

رصيد متسول يتخطى مليون جنيه

قرر عثمان نشر الإيصال لتوعية الجميع بعدم التبرع لمتسولين في الشارع، وكتب: "ده ريسيت بنك لشحات متسول كان واقف يسحب فلوس من الماكينة ونسي الريسيت ومشي، من فضلكم محدش يدي فلوس لشحاتين تاني، الأقربون أولى بالمعروف".

سرعان ما تصدرت هذه الورقة مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة مع كتابة الرصيد (13080295) أي مليون و 308 آلاف جنيه، وسخر الكثير منها "مش عارفين نقرأ الرقم".

زاد الأمر مصداقية إصدار الورقة تحمل تاريخ أمس 5 نوفمبر، وسخر عمر صلاح قائلا: "عاوزين نعرف بقاله قد ايه بيشحت".