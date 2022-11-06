ميلاد رابح صقر.. أعتمد على موهبته وأشاد به نجوم العرب

يحتفل اليوم نجم السعودي الكبير رايح صقر بعيد ميلاده، وهو أحد المطربين البارزين على مستوى الوطن العربي.

الأسم الحقيقي له هو عيسي صالح الصقر، وقد أطلق عليه اسم رابح الفتحاويون أثناء مشاركته في حفل خاص بالنادي، احتفالًا بحصول النادي على المستوى الأول في الدوري لأول مرة في الثمانينات، وأخذت الجماهير تهتف “رابح” تبشرًا بالربح القادم، فارتبط به الاسم وأصبح الجميع ينادونه رابح حتى أصبح اسمه الفني رابح صقر وليس عيسى



رابح بدأ حياته الفنية اعتمادا على موهبته فقط، وأطلق ألبومه الأول "يا نسيم الليل" عام 1983، وبعد الألبوم اتجهت الأنظار إليه، وأشاد به كثير من الفنانين، منهم الأسطورة الراحل طلال مداح، وفنان العرب محمد عبده.

توقف رابح صقر عن إصدار الألبومات خمس سنوات، وكان على وشك الاعتزال، ولكن وقفة زملائه الفنانين معه أدت إلى تراجعه عن القرار، لا تزال أعماله مستمرة وناجحة حتى الان.

يذكر ان رابح قام بتلحين اوبريت غنائي شارك فيه 22 فنانا وذلك في بداية أزمة الخليج، ثم قام بتلحين العديد من الأعمال الوطنية لفنانين منهم نبيل شعيل وعبدالله الرويشد، فضلا عن انه قام بغناء أغنية "يادار" .

