اكتشف خداعه .. لماذا توقف الفنان أحمد العوضي عن التواصل مع صاحب واقعة الكشري؟

قال عامل النظافة صاحب واقعة الكشري في تصريحاته تلفزيونية، إن الفنان أحمد العوضي توقف عن الرد على هاتفه، ولم يتواصل معه منذ التقى به في إحدى المطاعم وتناول معه وجبة أسماك تكريما له بعد فيديو طرده من المطعم الشهير.

وأكد صاحب واقعة الكشري أن أحمد العوضي وعده بمساعدته في إنهاء أزمة رخصة القيادة الخاصة به، ولكنه حتى الآن لم يساعده في أي شيء، موضحا:" مرة بيرد ومرة يكنسل".

التراجع الشديد في حماس الفنان أحمد العوضي وتوقف تواصله مع صاحب واقعة الكشري رغم وعده له بمساعدته للبحث عن وظيفة وأنه أصبح سائقا لإحدى المطاعم، وضع الكثير من علامات الاستفهام خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك عقب إثارة صاحب واقعة الكشري للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ففي البداية كان يتمتع بحملة تعاطف كبيرة لكن بعد تشكيك الكثيرين في حقيقة الفيديو الذي انتشر له وظهر فيه يطرد من إحدى مطاعم الكشري بزعم أنه عامل نظافة.

استمر ذلك الجدل بعد ظهور عامل النظافة في عزاء المحامي فريد الديب برفقة شخص وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "البودي جارد" الخاص به، وبالتزامن مع زعم العديد من الصحفيين والإعلاميين بأنه أصبح يطلب أموالا كثيرة للظهور في أي وسيلة إعلامية عبر مدير أعماله.

ومن بينهم الفنان إدوارد الذي قال عنه في منشور له عبر فيسبوك:" كلمناه في القاهرة اليوم عشان يجي فقرة المطبخ ياكل معانا ونديله ١٠٠٠ جنيه هدية مع إني كنت معترض أصلا إننا نجيبه معجبوش الفلوس وطلب مبلغ".

وخلال الساعات الماضية ظهر محمد عادل صاحب واقعة الكشري مع مذيعة في صورة، وهو ممسك بيدها والإعلان عن أنها خطيبته لكنها عادت ونفت هذه المعلومة في منشور لها قائلة :" بسببكم محمد اعتذر عن حضور مؤتمر المناخ معايا.. كلنا من نسل آدم".

بعد كل هذا الجدل، لم يفضل الفنان أحمد العوضي توريط نفسه في أزمة مشكوك فيها، خاصة أن هذا الشخص تكاثرت حوله الروايات والأقاويل، وفي البداية كان بحاجة إلى المساعدة ثم تحول الأمر إلى استغلال التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب مادية عديدة.