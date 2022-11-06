ضبط كمية من اللحوم مجهولة المصدر بسوهاج

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، منذ قليل، أنه تم تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج.

يأتي ذلك لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

تفاصيل الواقعة

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط لحوم مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات، حيث تم ضبط 10 شكائر وراك دجاج، و10 كراتين كبدة، قبل بيعهم بالأسواق للمواطنين بدائرة المديرية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالمديرية، يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط لحوم مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات، حيث تم ضبط 10 شكائر وراك دجاج، و10 كراتين كبدة، قبل بيعهم بالأسواق للمواطنين بدائرة المديرية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.