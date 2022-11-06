مستشفى سنهور بكفر الشيخ تعاني من الإهمال.. والأهالي: كان بيتعمل فيها عمليات

يعاني أهالي قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق محافظة كفر الشيخ من إغلاق المستشفي "متكامل ب" بالقرية وتحويلها إلى وحدة صحية .

وأوضح فؤاد العنتبلي أحد أهالي القرية أن المستشفي كانت تخدم أكثر من ٢٠٠ ألف نسمة حيث كان يتم اجراء عدد كبير من العمليات، بها ومع مرور الوقت تم اهمال المستشفي من المحافظة ووزارة الصحة وتم إلغاء الخدمات التي تقدم بها .

وأكد فؤاد العنتبلي أن أهالي سنهور المدينة والقرى المجاورة يعانون أثناء الذهاب لمستشفي دسوق العام لعدم وجود وحدة إسعاف قريبة من القرية .

وأوضح الأهالي أن الوحدة الصحية خالية من الخدمات الطبية الا باستثناء تقديم التطعيمات للأطفال،

وناشد الأهالي بسنهور المدينة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة ومحافظة البحيرة بالاهتمام بالمستشفي وخاصة أنها مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية التي تم اهمالها دون استغالها مثل السابق.



وطالب الأهالي الدولة بضم المستشفي الي مؤسسة حياة كريمه لتطوريها وتشغيلها للأهالي مرة أخرى وخاصة أن مساحتها أكثر من 5 افدنه .



وللتواصل: 01279222656

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