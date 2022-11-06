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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث مرورى بالوادي الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه

لقي شاب مصرعه فيما أُصيب 3 آخرين، في حادث مروري، مساء السبت، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي.

وتلقى اللواء محمود أبو الليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين تصادم دراجتين ناريتين بقرية "الكفاح" بمركز الفرافرة، أسفر عن مصرع إسلام محمد سعد عبد العزيز، 20 عامًا، وإصابة كل من محمد رمضان عبد الرشيد، 16 عامًا، إسماعيل أحمد محمد عبد الخالق، 15 عامًا، عادل أحمد سامي، 20 عاما.

وجرى نقل  المصابين لتلقي العلاج لمستشفى الفرافرة المركزي، فيما جرى إيداع جثة المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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وفي سياق آخر، لقي شخص مصرعه في حادث سير بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل الجثه لمستشفى الداخلة العام.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة بوصول مصطفى سالم من قرية الجديدة جثه هامدة إلى مستشفى الداخلة العام بعد وفاته في حادث سير، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل الجثة لمستشفى الداخلة العام وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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