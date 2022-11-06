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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

سفير سلطنة عمان يشيد بتنظيم cop27 : «فخورين بمصر وبالقيادة السياسية»

عبد الله بن ناصر
عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة

تنطلق اليوم، الأحد، رسميًا في مدينة شرم الشيخ، فعاليات المؤتمر العالمي قمة المناخ cop276، الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، بحضور تمثيل من 197 دولة وأكثر من 120 قائدًا وزعيمًا ومسئولًا ورئيسًا.

قال عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة والمندوب الدائم نشكر الدولة المصرية حكومة وشعبًا علي تنظيم فعاليات مؤتمر المناخcop72 مؤكدا أننا كدولة يسعدنا أن تكون دولة عربية هي من تنظم مؤتمرالمناخ بهذا الشكل الرائع.

واوضح سفير سلطنةعمان  خلال لقائة بصدي البلد علي هامش مؤتمر المناخ cop 27 ان سلطنة عمان شاركت بوفد رفيع المستوي لحضور القمة ولدينا نفس الحرص بالاهتمام بالتغيرات المناخية ولدينا خطة لـ 2050 للإعلان أن سلطنة عمان زيرو انبعاثات.

وأشاد الرحبي بدور القيادة السياسية والجهود المصرية علي كافة الاصعدة ونحن كعرب فخورين بمصر دائمًا وبالقيادة السياسية.

وتشهد فعاليات اليوم، الأول لقمة المناخ cop27، جلسة الافتتاح الإجرائي لمؤتمر المناخ رقم cop27، التي يلقي خلالها ألوك شارما رئيس COP26 كلمة، يعقبها مراسم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ السفير سامح شكري من رئيس COP26.

ويلقي وزير الخارجية سامح شكري، بيان خلال  فعاليات اليوم، باعتباره رئيس COP26، يعقبها أيضا بيان سيمون ستيل ، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبيان من د. هوسونج لي ، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

ويحظى مؤتمر قمة المناخ cop27 باهتمام بالغ من جميع دول العالم في الوقت الحالي ومن المفترض أن يحضره أكثر من 100 رئيس دولة من كل أنحاء العالم، على رأسهم رئيس الولايات المتحدة جو بايدن.

ويتيح مؤتمر المناخ COP27 الفرصة للنظر في أثر تغيرات المناخ بقارة إفريقيا، وقضية المياه على رأس أولويات أجندة المؤتمر.

وتنظم مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الذي يدعى (مؤتمر قمة المناخ COP 27) بمدينة شرم الشيخ.

ويتيح المؤتمر أيضًا الفرصة للدول لإقرار آليات الوفاء بالتزاماتها، وعملية نقل التمويل والموارد من الدول الغنية إلى الدول الأفقر، ومشاركة آخر بحوث التغير المناخي، وبذلك يركز المؤتمر على الاهتمام العالمي بأزمة المناخ والمسئولية عنها، مما يخلق ضغطا على الدول للاضطلاع بالتزامات جديدة أو على الأقل لعب دور بناء في المفاوضات.

ومن المنتظر أن ينعكس مؤتمر المناخ على مصر بمكاسب على المستويات المحلية والدولية والبيئية والاقتصادية والسياسية، من خلال جذب الاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية، والترويج السياحى، والترويج للمنتجات المصرية.

وعلى هذا الأساس شكلت الدولة المصرية لجنة من عشر وزارات برئاسة رئيس الوزراء لتنظيم هذا الحدث المهم وينبثق من هذه اللجنة الرئيسية ثلاث لجان فرعية وهي اللجنة السياسية، واللجنة التنظيمية، واللجنة المالية.

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