عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق عن استبعاد كريم فؤاد من المنتخب: قرار غريب من فيتوريا

كريم فؤاد
كريم فؤاد

أكد تامر عبدالحميد نجم نادي الزمالك السابق، أن قرار البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، بعدم ضم كريم فؤاد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غريب.

txt

مفاجأة.. خالد الغندور: مدرب الداخلية سبب فوز الأهلي برباعية

txt

محمد صلاح.. سر الشرط الجزائي في ودية مصر وبلجيكا .. فيديو

وقال تامر عبدالحميد في تصريحات عبر برنامج “ملعب البلدوزر” المذاع على قناة “الشمس”: “أتعجب من قرار روي فيتوريا بشأن استبعاد كريم فؤاد من قائمة المنتخب الوطني لمواجهة بلجيكا”.

وأضاف: “كان لابد من ضم كريم فؤاد خلال المعسكر الحالي”.

 

 

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات  الناقلة: 


ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وبلجيكا في تمام الخامسة مساء "بتوقيت القاهرة"، وتذاع على شبكة أون تايم سبورتس المصرية، المفتوحة على القمر الصناعي "نايل سات".
وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أعلن أمس الخميس، عن قائمة الفريق لمعسكر شهر نوفمبر و الذي ينطلق في الفترة من ٧ إلى ١٨ ويتخلله ودية أمام بلجيكا يوم ١٨ نوفمبر الجاري.


وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من ٧ إلى ١١ والفترة الثانية من ١٣ إلى ١٨ نوفمبر وجاءت قائمة اللاعبين للفترة الأولى كالتالي :
حراسة المرمى : محمد الشناوي (الأهلي) - محمد عواد (الزمالك) - محمود جاد (المصري).
خط الدفاع: عمر جابر  (الزمالك) - أكرم توفيق (الأهلي) - محمود متولي (الأهلي) - باهر المحمدي (الإسماعيلي) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمود علاء (الاتحاد) - حسين السيد (المصري) - عبد الله جمعة (الزمالك)
خط الوسط:  حمدي فتحي (الأهلي) - مروان عطية ( الاتحاد) - إمام عاشور (الزمالك) - محمود حمادة (فاركو) - محمد مجدي قفشة - (الأهلي) - عمرو عماد السيسي (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - طاهر محمد طاهر (الأهلي) - أحمد عبد القادر (الأهلي).

خط الهجوم :  مصطفي عبد الرؤوف "زيكو" (حرس الحدود) - مروان حمدي (المصري) - محمد شريف (الأهلي) - أحمد  ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا).

تامر عبدالحميد نادي الزمالك روي فيتوريا للمنتخب الوطني الأول كريم فؤاد النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة طرد صاحب واقعة محل الكشري من تصوير فيلم رانيا يوسف.. صور

الذهب يقفز بقوة|الأصفر يسجل مستويات صادمة وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد الضوء الأخضر من كولر .. الأهلي يسعى للتعاقد مع نجم نادى فاركو | تفاصيل

أيام حزينة على الدولار عالميا| الأخضر يهوى بقوة وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

شوبير: أتعجب من انضمام هذا اللاعب لمنتخب مصر

وضع الجمهور فى حيرة .. فرج عامر يهنئ النادى الأهلى | فما السبب

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 6-11-2022

شوبير يكشف تفاصيل ودية الأهلي ويعلن إصابة لاعب جديد

ترشيحاتنا

تحصينات لذهاب الهم والغم والكرب.. هدي نبوي داوم عليه صباحا ومساء

بورصة السيارات .. ارتفاع 40 ألف جنيه فى أسعار بايك X3

الحي باسمه.. من هو سيدي جابر صاحب المسجد التاريخي في قلب الإسكندرية؟

لاعب سلة بنصف مليون.. شوبير يكشف كواليس أزمة تهديد الزمالك بتجميد النشاط

هدوء ماقبل العاصفة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

الحق بيع| قفزة كبيرة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 109 جنيهات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. حل لغز الدوائر الخيالية في صحراء ناميبيا

توفي في ظروف غامضة.. معلومات لا تعرفها عن مطرب الراب آرون كارتر

انتبه.. هذه الحالات لا يمكنها تناول لقاح الأنفلونزا

بإطلالة لافتة.. ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بظهور نادر| شاهد

فيديو

بسبب فيديو على التيك توك.. فتاة تنهى حياة شقيقها في المحلة الكبرى

ظهور الكوليرا في مصر شائعة.. مستشار الرئيس يرد: نتعامل بشفافية |تغطية خاصة

الموضوع أخذ أكبر من حجمه.. عروس تثير الجدل بسبب «الأوتفيت» |فيديوجراف     

حقيقة مشاركة صاحب واقعة محل الكشري في فيلم.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

مني أحمد

الشخصية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ