نجم الزمالك السابق عن استبعاد كريم فؤاد من المنتخب: قرار غريب من فيتوريا

أكد تامر عبدالحميد نجم نادي الزمالك السابق، أن قرار البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، بعدم ضم كريم فؤاد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غريب.

وقال تامر عبدالحميد في تصريحات عبر برنامج “ملعب البلدوزر” المذاع على قناة “الشمس”: “أتعجب من قرار روي فيتوريا بشأن استبعاد كريم فؤاد من قائمة المنتخب الوطني لمواجهة بلجيكا”.

وأضاف: “كان لابد من ضم كريم فؤاد خلال المعسكر الحالي”.

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة:



ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وبلجيكا في تمام الخامسة مساء "بتوقيت القاهرة"، وتذاع على شبكة أون تايم سبورتس المصرية، المفتوحة على القمر الصناعي "نايل سات".

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أعلن أمس الخميس، عن قائمة الفريق لمعسكر شهر نوفمبر و الذي ينطلق في الفترة من ٧ إلى ١٨ ويتخلله ودية أمام بلجيكا يوم ١٨ نوفمبر الجاري.



وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من ٧ إلى ١١ والفترة الثانية من ١٣ إلى ١٨ نوفمبر وجاءت قائمة اللاعبين للفترة الأولى كالتالي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي (الأهلي) - محمد عواد (الزمالك) - محمود جاد (المصري).

خط الدفاع: عمر جابر (الزمالك) - أكرم توفيق (الأهلي) - محمود متولي (الأهلي) - باهر المحمدي (الإسماعيلي) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمود علاء (الاتحاد) - حسين السيد (المصري) - عبد الله جمعة (الزمالك)

خط الوسط: حمدي فتحي (الأهلي) - مروان عطية ( الاتحاد) - إمام عاشور (الزمالك) - محمود حمادة (فاركو) - محمد مجدي قفشة - (الأهلي) - عمرو عماد السيسي (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - طاهر محمد طاهر (الأهلي) - أحمد عبد القادر (الأهلي).

خط الهجوم : مصطفي عبد الرؤوف "زيكو" (حرس الحدود) - مروان حمدي (المصري) - محمد شريف (الأهلي) - أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا).