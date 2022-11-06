ضمن المشروعات الخضراء.. تنفيذ تجربة زراعة أسطح المدارس بالوادي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ تجربة زراعة واستغلال أسطح المدارس في زراعة الخضروات والفاكهة؛ وذلك بهدف زيادة الرقعة الزراعية واستغلال الأسطح في الزراعات المختلفة من خلال حوامل وأحواض بلاستيكية وأخرى خشبية يتم تصنيعها من جريد ومخلفات النخيل.

قال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن تجربة زراعة أسطح المدارس من التجارب الرائدة التى حققت نجاحا غير مسبوق في ظل تنفيذها للمرة الأولى بإحدى مدارس الخارجة، باستخدام حوامل بلاستيكية وأخرى خشبية، وتم البدء في تنفيذ التجربة في 3 مدارس، وجارى تعميمها على مستوى 10 مدارس تابعة لإدارة الخارجة التعليمية؛ وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضروات والفاكهة، وتفعيل دور المدرسة المنتجه.

واضاف أنه تم استغلال جريد النخيل وتصنيع الحوامل والأحواض الخشبية داخل ورشة النجارة بمدرسة الخارجة الثانوية الصناعية، وتلك الحوامل والأحواض يتم الزراعة بداخلها في الأسطح، وتم الانتهاء من زراعة سطح مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية بالكامل باستخدام الحوامل والأحواض الخشبية، وتوفير الشتلات والبذور اللازمة للزراعة والتربة الخصبة.

ولفت إلى أن "زراعة أسطح المدارس" بالمحافظة، من المبادرات ذات العوائد الاقتصادية، بالإضافة إلى كونها صديقة للبيئة، في ظل إعلان الخارجة أول مدينة خضراء صديقة للبيئة والمناخ.

يدكر أن زراعة واستغلال أسطح المدارس تتم من خلال عدة خطوات، تشمل إحضار التربة الجيدة المناسبة لنوع الزراعات، واختيار وإحضار الشتلات والبذور التي ستزرع، مع تنظيف السطح جيداً لاستبعاد الحشرات والقوارض، بجانب المتابعة والرى المنتظم، ومن أفضل النباتات التى يمكن زراعتها على الأسطح، محاصيل الخضر مثل (الطماطم، والفلفل، والخيار، والكانتالوب، والفراولة، والفاصولياء، والخس، والنعناع، والجرجير، والفجل، والملوخية، والسبانخ)، بجانب نباتات الزينة بكل أنواعها.