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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الوادي الجديد: استمرار مكافحة سوسة النخيل الحمراء

ارشيفيه
ارشيفيه

قال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن فريق فحص ومكافحة سوسة النخيل بمديرية الزراعة يواصل أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمختلف مناطق زراعات النخيل التي تظهر بها .

وقال إن فريق المكافحة بالمديرية تمكن من علاج عدد من النخيل المصاب من خلال الحقن والأقراص، بجانب استمرار فحص النخيل بالمناطق التي ظهرت بها الإصابة في احد العيون بمركز الخارجة بمجرد اكتشاف الإصابة من خلال أجهزة مقاومة السوسة وحقن النخيل المصاب بالمبيدات اللازمة لضمان القضاء على السوسة التي تؤدي إلى تدمير النخلة في حالة الإهمال وعدم المقاومة، وذلك من خلال المختصين بفريق الفحص والمكافحة.

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وأشار «المرسي» إلى انه يجري  استمرار فحص النخيل بالمناطق المجاورة للنخلة التي ظهرت بها الإصابة لضمان عدم ظهور إصابات أخرى، بالإضافة إلى توافر كميات من المبيدات اللازمة للمقاومة والأجهزة المستخدمة لمقاومة السوسة والكشف عنها، والتعامل الفوري من قبل فريق الفحص والمكافحة المدرب، في ظل أن سوسة النخيل الحمراء تظهر في أي وقت خلال العام ولابد من الفحص الدورى ورش النخيل لضمان عدم ظهورها مرة اخري.

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