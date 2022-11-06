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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

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ارتفاع صادرات مصر من الرخام والجرانيت لـ255 مليون دولار

صدى البلد

ارتفعت صادرات مصر من"الرخام والجرانيت" خلال الفترة "يناير-سبتمبر" من العام الحالي بنحو 6% لتسجل ما قيمته 255 مليون دولار مقابل 240 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية اليوم “الأحد” أن ليبيا احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستورد للرخام والجرانيت المصري خلال 9 شهور حيث استوردت نحو 321.69 ألف طن بقيمة بلغ 56.5 مليون دولار، تلاها في المرتبة الثانية المملكة العربية السعودية  بنحو 211.8 ألف طن بقيمة بلغت 37.7 مليون دولار.

واحتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للرخام المصري بنحو 134.6 ألف طن بقيمة بلغت 17.9 مليون دولار ، تلاها في المرتبة الرابعة الجزائر بنحو 95.9 ألف طن بقيمة بلغت 16.625 مليون دولار، وجاءت لبنان في المرتبة السادسة بنحو 51 ألف طن بقيمة بلغت 11.9 مليون دولار.

من جانب آخر أوضح التقرير أن صادرات مصر من السيراميك خلال الفترة "يناير-سبتمبر" من العام الحالي بنحو 4% لتبلغ ماقيمته 142 مليون دولار مقابل 148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح التقرير أن ليبيا احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للسيراميك المصري بنحو 45.2 مليون دولار، تلاها الأردن بنحو 25.23 مليون دولار مقارنة بنحو 31.115 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بتراجع بلغت نسبته 19%،وجاءت فلسطين في المرتبة الثالثة والتى استوردت بما قيمته نحو 14.146 مليون دولار مقابل 4.544 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 211%، تلاها في المرتبة الرابعة المملكة العربية السعودية بنحو 11.4 مليون دولار مقابل 13.44 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 15%.
 

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