محمد مطيع يحضر أول اجتماعات لجنة تطوير الأداء والتكنولوجيا بالاتحاد الدولي للجودو

حضر محمد مطيع عضو مجلس إدارة نادي الزهور وعضو لجنة تطوير الأداء والتكنولوجيا بالاتحاد الدولي للجودو أول اجتماعات اللجنة بالاتحاد الدولي للجودو على هامش بطولة الجراند سلام باكو 2022.



أقيم الاجتماع بحضور رشاد نابيڤ وزير الاتصالات والتحول الرقمي بأذربيجان ورئيس الاتحاد الاذربيجاني للجودو ورئيس اللجنة وديفيد خانشفيلي رئيس الاتحاد الجورجي للجودو وفلاد مارينسكو المدير العام للاتحاد الدولي للجودو.



وتختص لجنة تطوير الأداء والتكنولوجيا بالتقنيات الحديثة وتطبيقها وتنفيذها لصالح الرياضيين، من أجل تطوير الأداء.

تركزت المناقشة الجماعية حول سبب استمرار تطوير الجودو، حيث أنها خطوة ضرورية لجذب المزيد من الجمهور وتنمية الرياضة، فالتكنولوجيا هي القوة الخارقة السرية للجودو، وتزيد من المتعة التي تقدمها اللعبة بشكل متكامل، وهذا جزء من اختصاص اللجنة: كيفية تنفيذ هذه الأهداف وتطوير الجودو ليتماشى مع العالم التكنولوجي المتنامي، فتطوير الجودو ليصبح الرياضة الأولى على المستويين الوطني والدولي ، يظل هدف هذه اللجنة كجزء من المظلة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للجودو.

بعد الاجتماع ، سيستمر العمل ، مع التركيز على تنظيم الأحداث الخاصة للعمل جنبًا إلى جنب مع جولة الجودو العالمية ، مع إضافة الأحداث الاجتماعية والربط مع E-Sports كطريق جديد.

ستسعى اللجنة إلى التواصل مع الحكومات وكذلك جميع الاتحادات الأعضاء حيث أن الدعم الحكومي ضروري لضمان التنفيذ السلس للتقدم التكنولوجي في الرياضة.

وقد توجه محمد مطيع بالشكر للاتحاد الدولي للجودو برئاسة ماريوس فيزر على حرصه الدائم على تجديد وتطوير هذه اللعبة التي تحتل مكانة كبيرة بين الألعاب الفردية على مستوى العالم .

الجدير بالذكر أن محمد مطيع هو المصري الوحيد المتواجد حاليا ضمن لجان الاتحاد الدولي للجودو.