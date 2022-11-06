عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد مطيع يحضر أول اجتماعات لجنة تطوير الأداء والتكنولوجيا بالاتحاد الدولي للجودو

صدى البلد

حضر محمد مطيع عضو مجلس إدارة نادي الزهور وعضو لجنة تطوير الأداء والتكنولوجيا بالاتحاد الدولي للجودو  أول اجتماعات اللجنة بالاتحاد الدولي للجودو على هامش بطولة الجراند سلام باكو 2022.


أقيم الاجتماع بحضور رشاد نابيڤ وزير الاتصالات والتحول الرقمي بأذربيجان ورئيس الاتحاد الاذربيجاني  للجودو ورئيس اللجنة وديفيد خانشفيلي رئيس الاتحاد الجورجي للجودو وفلاد مارينسكو المدير العام للاتحاد الدولي للجودو.


وتختص لجنة تطوير الأداء والتكنولوجيا بالتقنيات الحديثة وتطبيقها وتنفيذها لصالح الرياضيين، من أجل تطوير الأداء.

 

تركزت المناقشة الجماعية حول سبب استمرار تطوير الجودو، حيث أنها خطوة ضرورية لجذب المزيد من الجمهور وتنمية الرياضة، فالتكنولوجيا هي القوة الخارقة السرية للجودو، وتزيد من المتعة التي تقدمها اللعبة بشكل متكامل، وهذا جزء من اختصاص اللجنة: كيفية تنفيذ هذه الأهداف وتطوير الجودو  ليتماشى مع العالم التكنولوجي المتنامي، فتطوير الجودو ليصبح الرياضة الأولى على المستويين الوطني والدولي ، يظل هدف هذه اللجنة كجزء من المظلة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للجودو.

 

بعد الاجتماع ، سيستمر العمل ، مع التركيز على تنظيم الأحداث الخاصة للعمل جنبًا إلى جنب مع جولة الجودو العالمية ، مع إضافة الأحداث الاجتماعية والربط مع E-Sports كطريق جديد.

 

ستسعى اللجنة إلى التواصل مع الحكومات وكذلك جميع الاتحادات الأعضاء حيث أن الدعم الحكومي ضروري لضمان التنفيذ السلس للتقدم التكنولوجي في الرياضة.

وقد توجه محمد مطيع بالشكر للاتحاد الدولي للجودو برئاسة ماريوس فيزر على حرصه الدائم على تجديد وتطوير هذه اللعبة التي تحتل مكانة كبيرة بين الألعاب الفردية على مستوى العالم .

الجدير بالذكر أن محمد مطيع هو المصري الوحيد المتواجد حاليا ضمن لجان الاتحاد الدولي للجودو.

محمد مطيع نادي الزهور بطولة الجراند سلام الجراند سلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق بيع| قفزة كبيرة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 109 جنيهات

محدش يضحك عليكم.. شوبير يفجر مفاجأة حول الحجز على أرصدة الزمالك بالبنوك

الذهب يقفز بقوة|الأصفر يسجل مستويات صادمة وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد الضوء الأخضر من كولر .. الأهلي يسعى للتعاقد مع نجم نادى فاركو | تفاصيل

شوبير: أتعجب من انضمام هذا اللاعب لمنتخب مصر

تطور مفاجئ.. موعد انتهاء عقوبة إيقاف كهربا في أزمة غرامة الزمالك

وضع الجمهور فى حيرة .. فرج عامر يهنئ النادى الأهلى | فما السبب

أيام حزينة على الدولار عالميا| الأخضر يهوى بقوة وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

ترشيحاتنا

صندوق النقد الدولي يشيد بنجاح تعامل مصر مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية

لا يوجد مُنجي من خطر التغير المناخي.. cop27 الحل لمواجهة الطبيعة

بورصة السيارات .. 55 ألف جنيه زيادة في أسعار إم جي 6 الجديدة في مصر

منح المالك 60% والمستأجر 40% من قيمة الشقة حال بيعها|مشروع قانون للإيجار القديم

3 نصائح مهمة لتحسين الصحة والتخلص من الاكتئاب

الرئيس السيسي: حريصون على تكملة مسيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

40 صورة من ختام مهرجان أيام قرطاج السينمائية

مبلغ صادم.. سعر فستان ابنة هيفاء وهبي يثير الجدل| شاهد

مع بدء فعاليات قمة المناخ.. مصر تطلق كتابًا عن الإسلام والبيئة

ظهور شبيه طلعت زكريا يتسبب في صدمة الجمهور وابنته تعلق.. صور

فيديو

آخرهن الفرنسية مارين الحيمر.. عارضات أزياء اعتنقن الإسلام أمام الجميع |فيديوجراف

من النظافة إلى التمثيل.. صاحب واقعة الكشري في اختبار كاميرا بفيلم "التاروت"

تغطية حية لـ فعاليات اليوم الأول لمؤتمر المناخ COP27

عن حياة محمد علي كلاي.. طرح برومو فيلم My Father Muhammad Ali

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

مني أحمد

الشخصية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ