90 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال شهر أكتوبر الماضي

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 8 % وبقيمة 90 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات شهر أكتوبر الماضي، بينما تراجعت الأوقية بالأسواق العالمية بنسبة 1.7 %، وبقيمة 28 دولارًا.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر شبكة الانترنت، إن جرام الذهب عيار 21 افتتح تعاملات شهر أكتوبر عند مستوى 1116 جنيهًا، وتراجع لمستوى 1075 جنيهًا، ولامس مستوى 1250 جنيهًا بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار بالأسواق الموازية، بعد قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بنسبة 2 %، ثم تراجع نسبيًا مع نهاية الشهر ليختتم التعاملات عند مستوى 1206 جنيهات.



أضاف، بينما افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1662 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1723 دولارًا، ولامست مستوى 1652 دولارًا، واختتمت التعاملات متراجعة لمستوى 1634 دولارًا، وذلك بفعل حالة من الترقب شهدتها الأسواق العالمية لقرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بنسبة 75 % للحد من معدلات التضخم المتزايد، والذي وقع بالفعل مع اجتماع الأول والثاني من نوفمبر الجاري،حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع الذهب الذي يعد أداة للتحوط وحفظ القيمة، وليس أداة استثمارية تدر عائدًا مثل الدولار والسندات.

لفت إلى أن الأسواق المحلية تعرضت ومازالت لحالة من التلاعب في الأسعار، نتيجة تسعير الأوقية على سعر صرف الدولار بالأسواق الوازية وصل إلى نحو 28 جنيهًا، وظهر ذلك أيضا مع مخالفة السوق المحلي لحركة الارتفاع والانخفاض بالسوق العالمية، حيث ارتفعت أسعار الذهب محليًا بنحو 35 جنيها على الرغم من التراجع عالميًا بنحو 50 دولارًا، خلال منصف تعاملات الشهر.

أشار إلى ارتفاع أسعار الذهب بنحو 0.8 % وبقيمة 10 جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت، حيث افتتح جرم الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1220 ، وتراجع لمستوى 1184 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1230 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالأسواق العالمية بنحو 2.3 %مع ختام تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، بفعل تراجع الدولار، وزيادة التكهنات بتوجه الفيدرالي الأمريكي لتطبيق سياسية نقدية أقل تشددًا في رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1649 دولارًا، وتراجعت لمستوى 1618 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1682 دولارًا.

أضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1406 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1054 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 820 جنيه، وسجل الجنيه الذهب مستوى 9840 جنيهًا.

لفت إلى أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية، قد ارتفعت بقيمة جنيهين خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1228 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1230 جنيهًا.