أستاذ مناخ: الموقع الجغرافي لمصر يساعد في توليد الكهرباء وتصديرها لأوروبا| فيديو

أكد الدكتور علي قطب أستاذ مناخ، أن مؤتمر المناخ يشهد العديد من الملفات، منها: ملف المياه، والمخلفات، وتسوق الكربون، وغيرها، مضيفاً أن هناك أطر ونظم جديدة تتبعها مصر للحصور على تمويل من أجل التنمية المستدامة.

أسباب التغيرات المناخية

وأضاف علي قطب خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشكلة تكمن في الظواهر الجوية التي تترتب على التغيرات المناخية، مؤكداً أن التطرف المناخي أسبابه التغيرات المناخية الناتجة عن الأحتباس الحراري وزيادة غاز الكربون.

وأوضح أستاذ المناخ، أن الموقع الجغرافي لمصر يساهم في قدرة مصر على استخراج طاقة كهربائية من خلال الطاقات الصديقة للبيئة، لتصدرها إلى أوروبا التي تحتاج إلى طاقة.