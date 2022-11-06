عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ مناخ: الموقع الجغرافي لمصر يساعد في توليد الكهرباء وتصديرها لأوروبا| فيديو

الدكتور علي قطب أستاذ
الدكتور علي قطب أستاذ مناخ

أكد الدكتور علي قطب أستاذ مناخ، أن مؤتمر المناخ يشهد العديد من الملفات، منها: ملف المياه، والمخلفات، وتسوق الكربون، وغيرها، مضيفاً أن هناك أطر ونظم جديدة تتبعها مصر للحصور على تمويل من أجل التنمية المستدامة.

أسباب التغيرات المناخية 

وأضاف علي قطب خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشكلة تكمن في الظواهر الجوية التي تترتب على التغيرات المناخية، مؤكداً أن التطرف المناخي أسبابه التغيرات المناخية الناتجة عن الأحتباس الحراري وزيادة غاز الكربون.

وأوضح أستاذ المناخ، أن الموقع الجغرافي لمصر يساهم في قدرة مصر على استخراج طاقة كهربائية من خلال الطاقات الصديقة للبيئة، لتصدرها  إلى أوروبا التي تحتاج إلى طاقة.  

 

أستاذ مناخ مؤتمر المناخ التنمية المستدامة الاحتباس الحراري الموقع الجغرافي طاقة كهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق بيع| قفزة كبيرة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 109 جنيهات

محدش يضحك عليكم.. شوبير يفجر مفاجأة حول الحجز على أرصدة الزمالك بالبنوك

الحق اشتري الذهب| الجرام بـ 815 جنيه فقط اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022

حذفه فورا| عمر كمال ينشر فيديو بالخطأ مع طليقة أحمد الفيشاوي.. شاهد

احتمال يسافر بره.. شوبير يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ وليد سليمان

مشاهد مباراة تشيلسي وأرسنال مباشر الآن 0 - 0 فى الدوري الأنجليزي

الذهب يقفز بقوة|الأصفر يسجل مستويات صادمة وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد الضوء الأخضر من كولر .. الأهلي يسعى للتعاقد مع نجم نادى فاركو | تفاصيل

ترشيحاتنا

أمين اتفاقية المناخ: لدينا 110رؤساء دول عليهم تنفيذ ينفذوا التزاماتهم في قمة باريس

نجاح عربي.. سفير سلطنة عمان يشيد بتنظيم قمة المناخ بشرم الشيخ

الجزائر.. قرار عاجل من التعليم العالي بإحالة الأساتذة فوق 70 عامًا للتقاعد

رسميا.. بدء إجراءات ترشيح 7 معلمين لشغل وظيفة مديرين مدارس

قرار مفاجىء من كولر بشأن ودية الأهلي.. غدا

موسوعة جينيس| اكتشاف أكبر حجر زمرد نادر في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موسوعة جينيس| اكتشاف أكبر حجر زمرد نادر في العالم

في عيد ميلادها .. 10 صور آثارت الجدل لـ مي سليم

يصيبك بأمراض خطيرة.. احذر من علامات فساد البصل

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بكلمة COP27 احتفالًا بـ قمة المناخ.. صور

فيديو

شاهد تغطية حية من المنطقة الزرقاء بشرم الشيخ.. ساحة نشطاء البيئة في COP27

مش هشهرها ومبحبش قلة الأدب.. خناقة مايان السيد وياسمين عز..ورأى إيناس الدغيدي

آخرهن الفرنسية مارين الحيمر.. عارضات أزياء اعتنقن الإسلام أمام الجميع |فيديوجراف

من النظافة إلى التمثيل.. صاحب واقعة الكشري في اختبار كاميرا بفيلم "التاروت"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ