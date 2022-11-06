عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عماد حمدي أمينا عاما للاتحاد العربي لعمال النفط والكيماويات لدورة ثانية

صدى البلد

صدق المؤتمر الثاني عشر للاتحاد العربي لعمال النفط والكيماويات والمناجم والمنعقد بمدينة سكيكدة الجزائرية خلال الفترة من ٥ الي٧ نوفمبر الجاري على انتخاب عماد حمدي أمينا عاما للاتحاد لدورة ثانية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٦.

جاء ذلك بمشاركة محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر ؛والنائبة سولاف درويش؛ وخالد الفقي رئيس نقابة الصناعات الهندسية؛ ومحمد سمارة رئيس نقابة المناجم والمحاجر؛ وحمو طواهرية أمين عام اتحادية عمال الجزائر  وعائشة عبدالعادي وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، وعويس عبدالكريم الأمين العام لوزارة النفط الجزائري والمفتش العام لوزارة التضامن ممثلا عن وزير العمل والتضامن.

ومن المقرر انتخاب رئيس تنفيذي للمجلس ونواب الرئيس وأمينة المرأة  ؛ حيث أعلن مطلق الزعبي كويتي الجنسية رغبته الترشح لمنصب الرئيس فيما أعلنت الجزائر رغبتها الترشح لمنصب النائب.

IMG-20221106-WA0096
IMG-20221106-WA0096
IMG-20221106-WA0095
IMG-20221106-WA0095
IMG-20221106-WA0097
IMG-20221106-WA0097
IMG-20221106-WA0092
IMG-20221106-WA0092
IMG-20221106-WA0093
IMG-20221106-WA0093
IMG-20221106-WA0094
IMG-20221106-WA0094
IMG-20221106-WA0090
IMG-20221106-WA0090
IMG-20221106-WA0091
IMG-20221106-WA0091
IMG-20221106-WA0088
IMG-20221106-WA0088
IMG-20221106-WA0089
IMG-20221106-WA0089
IMG-20221106-WA0086
IMG-20221106-WA0086
IMG-20221106-WA0087
IMG-20221106-WA0087

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق بيع| قفزة كبيرة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 109 جنيهات

محدش يضحك عليكم.. شوبير يفجر مفاجأة حول الحجز على أرصدة الزمالك بالبنوك

الحق اشتري الذهب| الجرام بـ 815 جنيه فقط اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022

حذفه فورا| عمر كمال ينشر فيديو بالخطأ مع طليقة أحمد الفيشاوي.. شاهد

احتمال يسافر بره.. شوبير يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ وليد سليمان

مشاهد مباراة تشيلسي وأرسنال مباشر الآن 0 - 0 فى الدوري الأنجليزي

الذهب يقفز بقوة|الأصفر يسجل مستويات صادمة وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد الضوء الأخضر من كولر .. الأهلي يسعى للتعاقد مع نجم نادى فاركو | تفاصيل

ترشيحاتنا

أمين اتفاقية المناخ: لدينا 110رؤساء دول عليهم تنفيذ ينفذوا التزاماتهم في قمة باريس

نجاح عربي.. سفير سلطنة عمان يشيد بتنظيم قمة المناخ بشرم الشيخ

الجزائر.. قرار عاجل من التعليم العالي بإحالة الأساتذة فوق 70 عامًا للتقاعد

رسميا.. بدء إجراءات ترشيح 7 معلمين لشغل وظيفة مديرين مدارس

قرار مفاجىء من كولر بشأن ودية الأهلي.. غدا

موسوعة جينيس| اكتشاف أكبر حجر زمرد نادر في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موسوعة جينيس| اكتشاف أكبر حجر زمرد نادر في العالم

في عيد ميلادها .. 10 صور آثارت الجدل لـ مي سليم

يصيبك بأمراض خطيرة.. احذر من علامات فساد البصل

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بكلمة COP27 احتفالًا بـ قمة المناخ.. صور

فيديو

شاهد تغطية حية من المنطقة الزرقاء بشرم الشيخ.. ساحة نشطاء البيئة في COP27

مش هشهرها ومبحبش قلة الأدب.. خناقة مايان السيد وياسمين عز..ورأى إيناس الدغيدي

آخرهن الفرنسية مارين الحيمر.. عارضات أزياء اعتنقن الإسلام أمام الجميع |فيديوجراف

من النظافة إلى التمثيل.. صاحب واقعة الكشري في اختبار كاميرا بفيلم "التاروت"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ