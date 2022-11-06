عماد حمدي أمينا عاما للاتحاد العربي لعمال النفط والكيماويات لدورة ثانية

صدق المؤتمر الثاني عشر للاتحاد العربي لعمال النفط والكيماويات والمناجم والمنعقد بمدينة سكيكدة الجزائرية خلال الفترة من ٥ الي٧ نوفمبر الجاري على انتخاب عماد حمدي أمينا عاما للاتحاد لدورة ثانية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٦.

جاء ذلك بمشاركة محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر ؛والنائبة سولاف درويش؛ وخالد الفقي رئيس نقابة الصناعات الهندسية؛ ومحمد سمارة رئيس نقابة المناجم والمحاجر؛ وحمو طواهرية أمين عام اتحادية عمال الجزائر وعائشة عبدالعادي وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، وعويس عبدالكريم الأمين العام لوزارة النفط الجزائري والمفتش العام لوزارة التضامن ممثلا عن وزير العمل والتضامن.

ومن المقرر انتخاب رئيس تنفيذي للمجلس ونواب الرئيس وأمينة المرأة ؛ حيث أعلن مطلق الزعبي كويتي الجنسية رغبته الترشح لمنصب الرئيس فيما أعلنت الجزائر رغبتها الترشح لمنصب النائب.

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