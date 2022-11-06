الدوري الإنجليزي .. مانشستر يونايتد يتأخر أمام أستون فيلا 1-2 في الشوط الأول

تأخر فريق مانشستر يونايتد أمام مضيفه أستون فيلا بنتيجة 1-2، في الشوط الأول من المباراة التي تقام على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”.

افتتح ليون بايلي التسجيل مبكرا لفريق أستون فيلا في الدقيقة الثامنة، ثم ضاعف لوكاس ديني تقدم الفلاينز بهدف ثانٍ في الدقيقة 11.

وسجل لوك شاو هدف تقليص الفارق لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 45.

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : دي خيا

خط الدفاع: دالوت - ليندلوف - ليساندرو مارتينيز - لوك شو.

خط الوسط: كاسيميرو - فان دي بيك - كريستيان إريكسن.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - جارانتشو - كريستيانو رونالدو.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة.