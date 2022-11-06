رمضان عبدالمعز عن قمة المناخ: ربنا خلق الكرة الأرضية جميلة.. فيديو

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن رفع شعار الحفاظ على البيئة والمناخ، ضرورة هامة خلال المرحلة القادمة، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ، موضحا أن الله سبحانه وتعالى، طالب بعدم الإفساد في الأرض، وذكر في قوله تعالى: "ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها".

وأوضح الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الله سبحانه وتعالى لا يحب المفسدين في الأرض ولا المسرفين ولا المهملين ولا المعتدين، قائلا: "خلونا ضيوف خُفَاف على الكرة الارضية وربنا خلقها جميلة وليه نتسبب في افسادها".



واستكمل: "لازم نحافظ على البيئة وربنا خلق لنا الأرض جميلة وربنا زين الأرض واحنا ندمرها ونلوثها ونزحمها وندخن فيها ونحرق فيها بما نفعله من أعمال تتسبب في ايذاء المناخ".