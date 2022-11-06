علي هامش مؤتمر المناخ.. فرنسا تعلن عن تنظيم اجتماع خاص لدعم إفريقيا

أعلنت كل من فرنسا والسنغال وهولندا بالتعاون مع المركز العالمي للتكيف، اليوم الأحد، عن تنظيم حدثًا مخصصًا لدعم التكيف في إفريقيا، بعد غد الثلاثاء 8 نوفمبر الساعة 12:30 ظهرًا.

ويحضر فعاليات هذا الاجتماع العديد من رؤساء الدول الأفريقية مثل رئيس السنغال ورئيس الاتحاد الأفريقي، ماكي سال، ورئيس غانا نانا اكوفو ادو، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

وتمثل فرنسا في الاجتماع كريسولا زاكاروبولو، وزيرة الدولة للتنمية والفرانكوفونية والشراكات الدولية، التي ستتحدث في الختام لتسليط الضوء على التزام الرئيس إيمانويل ماكرون بهذا الموضوع.

وتستضيف مصر مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022 COP27، في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في الفترة بين 6 و 18 نوفمبر.