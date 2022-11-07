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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي .. حظك اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022 : خليك حكيم

برج الجدي وحظك اليوم
برج الجدي وحظك اليوم

تشير توقعات برج الجدي اليوم، لا تنفق أكثر من قدراتك لمجرد أن هناك من يطلب منك ذلك، اتخذ خيارات ذكية وكن يقظًا.

وإليك توقعات برج الجدي اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الجدي وحظك اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022

يقول التنبؤ الفلكي اليومي، سوف ينتقل شعاع الشمس عبر ستائرك لكنه لن يكون مشمسًا بدرجة كافية لتقطع نومك، قد تتأخر عن العمل ولكن رئيسك لن يفعل ذلك اليوم، قد يبدو اليوم طويلًا ومرهقًا ولكن لديك خطة مسائية مع صديق قديم لم تقابله منذ فترة طويلة، يمكن أن يكون هذا الشخص صديقًا من الكلية أو شخصًا ذهبت معه إلى المدرسة الثانوية، ستكون لحظة ساحرة حيث سيحتفل كلاكما بالصداقة ويشعران بالحيوية حتى النخاع.

توقعات برج الجدي مهنيا

نفس المهام القديمة التي تتطلب اهتمامك المستمر، قم بتوابلها بإبداعك.

توقعات برج الجدي صحيا

ركض تلك الأميال الإضافية اليوم واشرب مخفوق البروتين، يحتاج جسمك إلى مزيد من الاهتمام والرعاية، حتى في أيام إجازتك، تأكد من أن تكون متسقًا مع عاداتك الجيدة.

توقعات برج الجدي عاطفيا

لا ينبغي أن نتحدث من أجل التحدث، من الضروري الاستماع ثم التفكير في الكلمات التي تسقط في أفواههم، الانتظار للتحدث دون الاستماع إلى ما يقوله شريكك يسبب مشاكل حقيقية.

توقعات برج الجدي خلال الأيام المقبلة

من المهم جدًا أن نفهم أن والدينا قد لا يكونون قادرين على التواصل معنا فيما يتعلق بكل جانب من جوانب حياتنا، من الجيد تمامًا أن يكون لديك وجهات نظر مختلفة بسبب الفجوة بين الأجيال. 

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