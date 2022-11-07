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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت.. حظك اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022 : أخبار سارة

برج الحوت وحظك اليوم
برج الحوت وحظك اليوم

تشير توقعات برج الحوت اليوم،  عندما تحاول إقناع رئيسك بكل تكتيكاتك ، فإنها لا تعمل دائمًا وفقًا للخطة.

وإليك توقعات برج الحوت اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022

يقول التنبؤ الفلكي اليومي، هناك أيضًا أيام يعمل فيها كل شيء بسهولة، والثاني هو الحال مع حياتك المهنية اليوم، ولكن اليوم ستكتمل مهامك في الوقت المناسب، وسيكون عملاؤك راضين وسيعجب رؤسائك بعملك دون أي جهد إضافي، ناقش الأخبار السارة مع عائلتك وقم بتضمينهم في أيامك المشرقة، إنهم يستحقون أن يكونوا جزءًا من كل موسم من حياتك.

توقعات برج الحوت مهنيا

الآن بعد أن أصبح تركيزك يعتمد بشكل أساسي على عملك ، فأنت لا تهتم بآراء الآخرين، اكتسبت هذه السمة الخاصة بك تقديرًا كبيرًا في مساحة العمل.

توقعات برج الحوت صحيا

هل تخطيت جلسات التمرين والإفراط في تناول الوجبات السريعة، حان الوقت لتعديل عاداتك.

توقعات برج الحوت عاطفيا

من الشائع جدًا وجود مشاجرات مع الأشخاص الذين تحبهم، هذا لا يعني أنك لم تعد تهتم بهم بعد الآن، ابدأ محادثة وتعرف على حياتهم اليومية.

توقعات برج الحوت خلال الأيام المقبلة

لديك الكثير من الأخبار السارة في حياتك، ستؤدي مشاركتها مع أحبائك إلى تكثيف سعادتك، انخرط في محادثة ممتعة مع عائلتك.

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