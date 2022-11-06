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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو العينين : مصر تفتتح أكبر متحف في العالم العام المقبل

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

قال  النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن  مصر في العام القادم ستفتتح أكبر متحف في العالم، جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الحادي والثلاثين لصناع القرار العرب والأمريكيين الذي نظمه المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية.

وقال أبو العينين - في كلمته إن كل المؤشرات تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، لتحقيق مزيد من الإصلاح السياسي والانطلاق الاقتصادي والارتقاء بجودة حياة لمصريين.


وأضاف: "يكفي ما شهدناه مؤخرا من إطلاق الحوار الوطني العام الذي تشارك فيه كل القوى الوطنية ليناقشوا بكل حرية كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ووعد الرئيس بتنفيذ توصياته بل والمشاركة في فعالياته".

محمد أبو العينين محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب مجلس النواب القضايا السياسية الاصلاح السياسى

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