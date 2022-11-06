قصواء الخلالي: الإعلام العالمي انتقل إلى شرم الشيخ لتغطية cop 27

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الإعلام العالمي انتقل برمته وإجماله إلى مدينة شرم الشيخ بسبب استضافتها قمة المناخ cop 27، مشددة على وجود اهتمام كبير بهذا الحدث الاستثنائي.

وأضافت قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "ما نتابعه من تغيرات مناخية على مستوى العالم، أدى إلى تكاتف العالم كله في محطات مختلفة ووصلنا إلى المحطة السابعة والعشرين وكانت من نصيب مصر وشرم الشيخ أرض السلام".

وتابعت الإعلامية: "العالم كله يجتمع اليوم لهذه القمة الاستثنائية، إذ أنها قمة القرارات والتنفيذ، ففي هذه القمة سيتخذ العالم جميعا قرارا واحدا وبإجماع الآراء من أجل إنقاذ البشرية من خطر محدق وهو خطر التغيرات المناخية، التي أصابت العالم كله بأضرار مختلفة، ربما كان التسبب الأول فيها هو الدول الصناعية الكبرى عبر التاريخ".

وأكدت: "هناك تراكمات كبيرة للدول الكبرى والعظمى وأثر سلبي كبير على الطقس من انبعاثات وأدخنة وغير ذلك من أمور، تم استنفاد المناخ والهواء والغلاف المجيط بالأرض الذي يحفظ للبشرية حياة سليمة وحياة ممتدة".

