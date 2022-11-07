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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ماهي حالات وقف مساعدات الضمان الاجتماعي؟.. القانون يجيب

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن حالات وقف مساعدات الضمان الاجتماعى وذلك وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الذي نص علي أن "يقدم طلب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي وفقًا للقواعد والإجراءات وطبقًا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها، وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة".

 

ويؤدى طالب المساعدة رسمًا قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه، ويؤدى المتظلم رسمًا قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.

وتتولى مديريات التضامن الاجتماعي مساعدة كل من الأفراد والأسرة المستفيدة على الانخراط فى مجال الإنتاج بالوسائل الآتية:

- التدريب.

- تقديم منحة لإقامة مشروع إنتاجي أو خدمي مع استمرار استحقاق الضمان الاجتماعى المقرر.

- المساعدة في الحصول على قروض صغيرة لإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية.

- المساعدة في الحصول على بعض الأدوات أو الآلات التي تمكن من العمل.

وتُوقف كافة مساعدات الضمان الاجتماعي للمستحق أو نصيبه في أي منها حسب الأحوال إذا رفض الالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتأهيل الاجتماعي والتدريب أو الانخراط في مجال الإنتاج بأية وسيلة من الوسائل المحددة في المادة السابقة وتكرر الرفض ثلاث مرات بغير عذر مقبول أو عند تحقق القدرة على الكسب بما لا يقل عن ضعف قيمة المساعدة.

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