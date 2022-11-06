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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزير الطيران: نتجه للعمل بالوقود الحيوي بشكل كامل في عام 2050

محمد عباس وزير الطيران
محمد عباس وزير الطيران المدني

قال الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، إنّ الوزارة تعمل على إدارة وتشغيل المطارات والسيطرة على استخدامات الطاقة فيها، حيث يتم العمل على استخدام الطاقة المتجددة وتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية من البترول والاعتماد على الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية.

 

وتابع ، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "مصر للطيران هي الناقل الرسمي لمؤتمر المناخ COP 27، إذ خططت لنقل 34 ألف راكب من الداخل والخارج، سيّرنا رحلات خارجية إلى شرم الشيخ ونسير رحلات داخلية وخارجية من المطارات المختلفة إلى مطار القاهرة وننقلهم داخليا إلى مطار شرم الشيخ".

 

وأضاف عباس "في اتجاهنا إلى الاعتماد على الوقود الحيوي الذي يقلل كمية الانبعاثات التي تخرج من الطائرة، ونسعى إلى استخدام الوقود الحيوي في عام 2050 بالنسبة للمحددة لها في الاتفاقيات الدولية حتى نكون مواكبين لإجراءات الدولة المصرية في مجابهة التغيرات المناخية".

 

وأكد أنه "خلال الفترة السابقة وحتى انتهاء المؤتمر، هناك مجهود عظيم جدا من شركة مصر للطيران، ورحلات تصل في بعض الأيام إلى أكثر من 10 رحلات في اليوم".

وزير الطيران الطاقة الكهربائية الطاقة الشمسية شرم الشيخ مؤتمر المناخ اخبار التوك شو

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