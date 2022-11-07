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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحمد لله ومحمد صلاح ساجدا.. احتفال صادم لـ كلوب بفوز ليفربول أمام توتنهام

صدى البلد

أعرب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن سعادته بفوز الفريق أمام توتنهام في إطار منافسات الجوله الخامسه من بطولة الدوري الانجليزي 

 

ونشر كلوب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” صوره ل محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب الأول ساجدا وعلق “ الحمد لله ” 

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وتغزل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، في النجم المصري محمد صلاح، بعدما نجح في تسجيله هدفين وقيادة فريقه للفوز على توتنهام بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "رغم البداية العاثرة للفريق إلا أن محمد صلاح خلق أكثر الفرص بأوروبا وحصل على عدة فرص ولم يسجلها جميعها وهذا طبيعي، لكن محمد صلاح بعد انتهاء مسيرته سيعرف الناس أنه من أفضل المهاجمين بالعالم وأرقامه جنونية".

تعليق كلوب على صلاح
وتابع: "أعجبني اليوم أكثر شيء عدا هدفيه هو أن محمد صلاح لعب كلاعب جماعي حقيقي، هذا ليس مُفاجئا لكنه مهم جدًا ويعرف ما يمر به الفريق، لغتي الإنجليزية ليست جيدة بشكل كاف لوصف ما يقدمه محمد صلاح".

وأضاف: "سعيد جدًا لـ مو صلاح، أداء كبير وأظهر سلوكا مذهلا الليلة".

واختتم كلوب تصريحاته قائلا: "عليك أن تدافع أولاً وبعدها ستأتي الأهداف وهذا ما فعله اليوم".

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