السيطرة على تسرب غاز طبيعي من ماسورة بمركز إهناسيا ببني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية، مساء أمس الأحد، بمعاونة الأهالي على إنفجار ماسورة غاز طبيعي رئيسية بأحد شوارع مدينة إهناسيا ببني سويف، دون وقوع خسائر أو إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن بني سويف، بلاغًا بوجود تسريب غاز طبيعي من ماسورة رئيسية بأحد شوارع مدينة إهناسيا، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة حماية مدنية بالتنسيق مع شركة الغاز ومسؤولي الوحدة المحلية لموقع البلاغ.

وقال ناصر سيف النصر، رئيس مركز إهناسيا، أنه فور إخطاره بالبلاغ من مسؤول إدارة الأزمات بالوحدة المحلية، قام بإخطار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الذي وجه بسرعة الإنتقال على الفور لموقع البلاغ والتنسيق مع الحماية المدنية ومسؤولي شركة الغاز للسيطرة على الحادث.

وأضاف رئيس مركز إهناسيا، انه تبين وقوع التسريب بماسورة أمام أحد العقارات بشارع الطريق الجديد، وتم التعامل بمعرفة الشركة وجرى إغلاق محابس الغاز بالمنطقة المتضررة، وجارٍ إصلاح المأسورة، لافتًا إلى أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر مادية أو إصابات بشرية.

وأشار رئيس المركز، إلى أن رجال الطوارئ بشركة الغاز الطبيعي قاموا غلق المحبس بالكامل لحين الانتهاء من عمليات الإصلاحات بموقع الحادث، وسط تواجد رجال الحماية المدنية، وتمركز قوات الشرطة بمركز إهناسيا لتأمين المنطقة، واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بموقع الحادث.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث.