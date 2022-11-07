عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على تسرب غاز طبيعي من ماسورة بمركز إهناسيا ببني سويف

تسرب غاز
تسرب غاز

سيطرت قوات الحماية المدنية، مساء أمس الأحد، بمعاونة الأهالي على إنفجار ماسورة غاز طبيعي رئيسية بأحد شوارع مدينة إهناسيا ببني سويف، دون وقوع خسائر أو إصابات.

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن بني سويف، بلاغًا بوجود تسريب غاز طبيعي من ماسورة رئيسية بأحد شوارع مدينة إهناسيا، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة حماية مدنية بالتنسيق مع شركة الغاز ومسؤولي الوحدة المحلية لموقع البلاغ.

 

وقال ناصر سيف النصر، رئيس مركز إهناسيا، أنه فور إخطاره بالبلاغ من مسؤول إدارة الأزمات بالوحدة المحلية، قام بإخطار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الذي وجه بسرعة الإنتقال على الفور لموقع البلاغ والتنسيق مع الحماية المدنية ومسؤولي شركة الغاز للسيطرة على الحادث.

بنى سويف .. إقامة معارض للسلع الأساسية والاستراتيجية

مصرع شاب وإصابة آخر بحادث تصادم دراجة بخارية في بني سويف

 

وأضاف رئيس مركز إهناسيا، انه تبين وقوع التسريب بماسورة أمام أحد العقارات بشارع الطريق الجديد، وتم التعامل بمعرفة الشركة وجرى إغلاق محابس الغاز بالمنطقة المتضررة، وجارٍ إصلاح المأسورة، لافتًا إلى أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر مادية أو إصابات بشرية.

 

وأشار رئيس المركز، إلى أن رجال الطوارئ بشركة الغاز الطبيعي قاموا غلق المحبس بالكامل لحين الانتهاء من عمليات الإصلاحات بموقع الحادث، وسط تواجد رجال الحماية المدنية، وتمركز قوات الشرطة بمركز إهناسيا لتأمين المنطقة، واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بموقع الحادث.

 

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث.

الغاز الطبيعى إدارة الأزمات بني سويف مديرية امن بنى سويف مركز اهناسيا امن بنى سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يقلص الفارق مع هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ارتفاع سعر الذهب بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 صدمة

قرار عاجل من التعليم بشأن عدد حصص الصفوف الثلاثة الأولى بالمدارس الابتدائية

وزير التموين يزف بشرى عن إضافة المواليد.. تفاصيل

مطعم بالتجمع الخامس.. كواليس صورة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة أمس.. خاص

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام مباشرة الآن 0 - 0 في الدوري الإنجليزي

موعد عزاء شقيقة شحتة كاريكا بعد وفاتها صباح اليوم

فرمان من كولر | الأهلي ينسحب من الصفقة المنتظرة

موضوعات متعلقة

بعد غيابها 45 عاما عن أسرتها.. محافظ بني سويف يخصص شقة للحاجة "رضا"بالإسكان الاقتصادي

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

ولي العهد السعودي يخطط لطرح مبادرة جديدة من شرم الشيخ ضمن قمة المناخ

مرتضى منصور يوجه تحذيرا شديد اللهجة بسبب استمرار الحجز على خزينة الزمالك..فيديو

انهيار ملحوظ في أسعار النفط عالميا

السيطرة على تسرب غاز طبيعي من ماسورة بمركز إهناسيا ببني سويف

لو اتصالحتوا.. أسهل طريقة عشان تشيل البلوك على فيسبوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون فرهدة ..وداعا لدهون البطن والأرداف للأبد في 3 أسابيع

الحق نفسك.. 3 أطعمة شهيرة يتناولها الملايين قد تؤدي إلى فقدان البصر

ماذا يحدث لجسمك عند وضع السماق على الشاي؟

غير مؤهل.. لماذا حطم حلمي بكر حلم المطرب النقاش في الغناء بالأوبرا؟

فيديو

بيكتبوا اسمك بالقلم الرصاص.. ياسمين عز ترد على هجوم مايان السيد

بعد المطرب النقاش .. نجوم اشتغلوا نجارين ودليفري وصبي جزار

اقتحم لوكيشن التصوير.. مؤلف فيلم التاروت يروي تفاصيل طرد صاحب واقعة الكشري

آخرها في الهند.. مشاهد تحبس الأنفاس لانهيار جسور حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ