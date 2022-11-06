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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شاب وإصابة آخر بحادث تصادم دراجة بخارية في بني سويف

مستشفى الفشن المركزي
مستشفى الفشن المركزي ببني سويف

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر، اليوم، إثر تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكي بالطريق الزراعي أمام مدخل قرية اقفهص دائرة مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف ونقلت جثة المتوفى والمصاب بسيارات إسعاف إلي قسم الإستقبال بمستشفي الفشن المركزي، وتم إيداع الجثة داخل المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكي بالطريق الفرعي أمام مدخل قرية اقفهص التابعة لمركز الفشن، أسفر عن إصابة شاب وإصابة آخر بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلهم إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصاب وإيداع جثة المتوفي داخل مشرحة المستشفى لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة والوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

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ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلي موقع الحادث وتم نقل المصاب إلي قسم الإستقبال بمستشفي الفشن المركزي فيما نقلت جثة المتوفى داخل مشرحة المستشفى.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع؛ "محمد.ط.ن" 18 عامًا، ونقلت جثته إلي مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه لدفنه بمقابر العائلة.

كما تبين إصابة، "كريم.خ.ب" 20 عامًا، بإشتباه كسر مضاعف الفخذ الأيمن، وجار إسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له داخل قسم الإستقبال بمستشفي الفشن المركزي.

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