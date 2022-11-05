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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الصحة ومحافظ بني سويف يتفقدان التشغيل التجريبي لمستشفى اهناسيا بعد تطويرها

وزير الصحة ومحافظ
وزير الصحة ومحافظ بني سويف

 زار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان يرافقه الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،المستشفى التخصصي بمدينة اهناسيا، التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة وذلك ضمن عدد من الجولات الميدانية التي يجريها الوزير بشكل دوري، لمتابعة المنظومة الصحية في جميع محافظات الجمهورية.
حيث تفقد الوزير والمحافظ  مكونات وأقسام المستشفى التي يتم تشغيلها" تشغيل تجريبي "بعد تطويرها ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة في قطاع الصحة. 

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وزير الصحة يبدأ جولة ميدانية للمنشآت الطبية في محافظة بني سويف

واستمع الوزير والمحافظ لعرض موجز عن أعمال تطوير المستشفى  بتكلفة انشائية حوالي 262 مليون جنيها" بخلاف التجهيزات الطبية" ، حيث  يضم المبنى الرئيسي والعيادات الخارجية وأقسام التعقيم والأشعة والطوارئ والاستقبال والغسيل الكلوى والحضانات وغرف العمليات ووحدات العناية المركزة وغيرها ،وتخدم مركز ومدينة اهناسيا وتمثل إضافة كبيرة للمنظومة الصحية

من جانبه أشار وزير الصحة إلى أن هذه الزيارة تأني ضمن سلسلة من الجولات الميدانية الدورية بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الإنشاءات الجديدة والتطوير ورفع الكفاءة بالمنشآت الطبية الجاري تنفيذها، وتذليل العقبات التي تواجه سير العمل بالقطاع الصحي، وفقا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الزيارة : الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ،  ناصر سيف رئيس مركز ومدينة اهناسيا ، ولفيف من قيادات الوزارة والمديرية

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وزارة الصحة وزير الصحة محافظ بني سويف العيادات الخارجية بني سويف محافظة بني سويف

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