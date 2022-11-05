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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الصحة ومحافظ بني سويف يتفقدان المستشفى المركزي شرق النيل تمهيدا لدخوله الخدمة

وزير الصحة ومحافظ
وزير الصحة ومحافظ بني سويف

رافق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، خلال زيارته للمستشفى المركزي  بشرق النيل في بني سويف الجديدة، وذلك لمناقشة مستجدات الوضع الحالي بها، وبحث إجراءات وخطوات دخولها الخدمة، وذلك ضمن سلسلة من الجولات الميدانية الدورية بمحافظات الجمهورية، لمتابعة الإنشاءات الجديدة والتطوير ورفع الكفاءة بالمنشآت الطبية الجاري تنفيذها، وتذليل العقبات التي تواجه سير العمل بالقطاع الصحي، وفقا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.


وخلال الزيارة، تفقد الوزير والمحافظ مكونات المستشفى التي تم إنشاؤها عن طريق جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، حيث وجه الوزير بدراسة الإمكانات المتاحة في المستشفى والأجهزة الطبية التي تم توفيرها والأخذ في الاعتبار متطلبات المنطقة السكنية المجاورة للمستشفى بمنطقة شرق النيل، وشملت المقترحات: إمكانية إنشاء مركز للغسيل الكلوي أو مستشفى لجراحات اليوم الواحد ، أو مركز طبي متكامل يقدم خدمة صحية متكاملة لأهالي المنطقة بالشرق

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وأشار المحافظ، إلى الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للاستفادة من المستشفى  وتشغيلها طبقاً  للمواصفات والاشتراطات الطبية المطابقة وإمكانية تقديمها للخدمات الطبية المتكاملة ، وتضمنت تلك الجهود إجراءات تنسيقية مع قيادات وزارة الصحة ، حيث تكاملت الجهود واتفقت على أهمية الاستفادة من هذا المبنى الذي وفرته الدولة لخدمة المواطنين، خاصة وأن تلك المنطقة  تشهد زيادة في النمو السكاني

رافق المحافظ خلال الزيارة : الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ( النائب على بدر، النائب سامي توفيق ، النائب نادر نسيم) الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، الدكتور مصطفى هارون نقيب أطباء بني سويف  ولفيف من قيادات الوزارة والمديرية.

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