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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة وزير الصحة.. عناية مركزة بطاقة 23 سريراً بمستشفى الصدر في بني سويف

وزير الصحة ومحافظ
وزير الصحة ومحافظ بني سويف

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل بمستشفى الأمراض الصدرية بمدينة بني سويف، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضي والاطمئنان على انتظام سير العمل بالمستشفى، وذلك ضمن عدد من الجولات الميدانية التي يجريها الوزير بشكل دوري، لمتابعة المنظومة الصحية في جميع محافظات الجمهورية.

وتفقد المحافظ بعض أقسام المستشفى، واستمع لعرض موجز عن أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالمرحلة الأولى وشملت إنشاء عناية مركزة بطاقة 23 سريراً، وتم دعمها وتجهيزها بكافة المستلزمات والأجهزة الطبية والأطقم الطبية من الأطباء والتمريض لتحويلها من عناية متوسطة إلى عناية مركزة، وذلك ضمن خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة لتحسين كفاءات المستشفيات النوعية على مستوى الجمهورية، بما يدعم تقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضي

وزير الصحة ومحافظ بني سويف يتفقدان المستشفى المركزي شرق النيل تمهيدا لدخوله الخدمة

وزير الصحة ومحافظ بني سويف يتفقدان التشغيل التجريبي لمستشفى اهناسيا بعد تطويرها

فيما تتضمن المرحلتان الثانية والثالثة، أعمال تطوير الأقسام الداخلية ورفع كفاءة المبنى والعيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ  وقسم الاشتباه في كورونا والإيجابي بالفيروس، فضلا عن تطوير المعامل وأماكن مبيت الأطباء وذلك بما يدعم جهود المستشفى في تقديم خدمة صحية مناسبة وقدرتها على أن تكون عنصرا هاما من مكونات المنظومة الصحية في مواجهة الأمراض والجوائج.

كما تفقد الوزير والمحافظ، الموقف التنفيذي للمشروع مخازن الأدوية بالمسشتفى الذي يمثل إضافة هامة وكبيرة لدعم المنظومة الصحية في مجالات توفير احتياطي إستراتيحي من الأدوية والمستلزمات الطبية لتغطية احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية، الأمر الذي يسهم بشكل كبيرفي مواجهة أية تداعيات طارئة في القطاع الصحي لاسيما وأن المخازن يتم تصميمها بمواصفات عالية ومتطورة وفق أحدث نظم تخزين باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وذلك ضمن 5 مشروعات لإنشاء مخازن الأدوية يجري تنفيذها بمستشفيات: ببني سويف والفشن والواسطى وشاطر زادة باهناسيا.

رافق  الوزير والمحافظ خلال الزيارة: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ( النائب على بدر، النائب سامي توفيق ،النائب نادر نسيم، النائب محمد رجب ) الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ولفيف من قيادات الوزارة والمديرية.

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بني سويف وزارة الصحة محافظ بني سويف وزير الصحة الاشتباه في كورونا مدينة بني سويف وزير الصحة والسكان

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