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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة الحكومة التونسية تشارك في قمة المناخ بشرم الشيخ

صدى البلد

تشارك رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان يومي ٧ و ٨ نوفمبر الجاري، في قمة قادة العالم في إطار مؤتمر الأطراف 27 للتغيرات المناخية، التي تحتضنها مدينة شرم الشيخ وذلك بتكليف من الرئيس التونسي قيس سعيد.

 


وذكر بيان لرئاسة الحكومة مساء أمس الأحد، أنه سيرافق نجلاء رمضان في هذه الزيارة كل من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي، وزيرة البيئة ليلى الشّيخاوي.

 


وأضاف البيان أنه سيتم خلال هذه القمة تنظيم موائد حوارية رفيعة المستوى، وستشارك رئيسة الحكومة اليوم الأول في حوار حول آليات التمويل الجديدة للمناخ والتنمية، واليوم الثاني حول الاستثمار في مستقبل الطاقة. 

 


وتابع البيان: كما ستكون لرئيسة الحكومة عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من رؤساء الوفود إلى جانب مشاركتها في عدد من الندوات والفَعاليات الموازية ومنها القمّة الثانية "لمُبادرةِ الشَّرق الأوسط الأخضرْ" للمملكة العربية السعودية.

 


ويشارك في هذه القمة، عدد من قادة العالم، ومسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، كما يحضرها آلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من كافة دول العالم.

نجلاء بودن قمة المناخ بشرم الشيخ مدينة شرم الشيخ

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