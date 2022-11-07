اودي تكشف عن إصدارات الجيل الجديد من سيارتها الكهربائية Q8 E-Tron | فيديو

تستعد أودي لكشف الستار رسمياً سيارتها الجيل الجديد من سيارتها الرياضية الكهربائية E-Tron يوم 9 نوفمبر القادم، وستأتي السيارة الجديدة بإصدارين Audi Q8 E-Tron و Q8 Sportback E-Tron.

تم الإعلان من خلال مجموعة من الإعلانات التشويقية على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ Audi ، تم عرض النموذجين الكهربائيين بالكامل في صورة ظلية في الصورة الأولى المنشورة.

جاء الإعلان التشويقي الثاني على شكل مقطع فيديو يعرض بعض ميزات إصدارات Q8 E-Tron و Q8 Sportback E-Tron الجديدة.

Q8 E-Tron

لم يذكر الإعلان أن Q8 E-Tron سيحل محل E-Tron ، ولكن أودي أكدت بالفعل العام الماضي أن Q8 E-Tron سيكون خليفة E-Tron الحالية.

قبل الكشف الرسمي عن Q8 E-Tron و Q8 Sportback E-Tron في غضون أيام قليلة، تم عرض نموذج أولي تخيلي لسيارات أودي الجديدة Audi SUV في شهر سبتمبر الماضي، تم أستلهام التصميم من الصور التجسسية الخاصة بالسيارة.