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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اودي تكشف عن إصدارات الجيل الجديد من سيارتها الكهربائية Q8 E-Tron | فيديو

صدى البلد

تستعد أودي لكشف الستار رسمياً سيارتها الجيل الجديد من سيارتها الرياضية الكهربائية E-Tron يوم 9 نوفمبر القادم، وستأتي السيارة الجديدة بإصدارين  Audi Q8 E-Tron و Q8 Sportback E-Tron.

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تم الإعلان من خلال مجموعة من الإعلانات التشويقية على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ Audi ، تم عرض النموذجين الكهربائيين بالكامل في صورة ظلية في الصورة الأولى المنشورة.

 

جاء الإعلان التشويقي الثاني على شكل مقطع فيديو يعرض بعض ميزات إصدارات Q8 E-Tron و Q8 Sportback E-Tron الجديدة.

 

Q8 E-Tron

لم يذكر الإعلان أن Q8 E-Tron سيحل محل E-Tron ، ولكن أودي أكدت بالفعل العام الماضي أن Q8 E-Tron سيكون خليفة E-Tron الحالية.

 

قبل الكشف الرسمي عن Q8 E-Tron و Q8 Sportback E-Tron في غضون أيام قليلة، تم عرض نموذج أولي تخيلي لسيارات أودي الجديدة Audi SUV في شهر سبتمبر الماضي، تم أستلهام التصميم من الصور التجسسية الخاصة بالسيارة. 

Audi Q8 E-Tron AUDI Audi Q8 E-Tro SPORTBACK

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