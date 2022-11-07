عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق وبريطانيا يبحثان التغيرات المناخية وسبل التعاون لحل مشكلات ملف النازحين بصورة نهائية

صدى البلد

 بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، التحديات التي فرضتها التغيرات المناخية والسبل المثلى للتصدي لآثارها الاقتصادية والبيئية. 

 


وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن اللقاء، تطرق أيضا إلى بحث ملف النازحين، وسبل تعاون بريطانيا والمنظمات الدولية مع العراق لتخفيف حدّة الأزمة وإيجاد معالجات تسهم في حل مشاكلهم بصورة مستدامة ونهائية، إضافة إلى استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تعزيزها بما يخدم الشراكة والمصالح المشتركة.

 


وأشار رئيس مجلس الوزراء العراقى خلال اللقاء إلى توجهات حكومته وبرنامج عملها في ضوء المنهاج الوزاري، الذي يولي الجوانب الاقتصادية والخدمية وكل ما يمس حياة المواطنين الأهمية القصوى والأولوية في التنفيذ.
 

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني السفير البريطاني لدى العراق مارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يقلص الفارق مع هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ارتفاع سعر الذهب بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 صدمة

قرار عاجل من التعليم بشأن عدد حصص الصفوف الثلاثة الأولى بالمدارس الابتدائية

مطعم بالتجمع الخامس.. كواليس صورة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة أمس.. خاص

من حمام الصباحية لعيش وحلاوة التخشيبة..القصة الكاملة لعريس الإسماعيلية وتفاصيل الحكم بحبسه

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام مباشرة الآن 0 - 0 في الدوري الإنجليزي

مش هشهرها ومبحبش قلة الأدب.. خناقة مايان السيد وياسمين عز..ورأى إيناس الدغيدي

موعد عزاء شقيقة شحتة كاريكا بعد وفاتها صباح اليوم

ترشيحاتنا

وزير التموين: سيتم مصادرة أي أرز مجهول المصدر

إجراء مسح شامل لجميع مؤسسات الدولة لقياس البصمة الكربونية| مشروع قانون

الحق نفسك .. 3 أطعمة شهيرة يتناولها قد تؤدي إلى فقدان البصر

دعاء عامر بن قيس التميمي في جوف الليل.. يكتب لك النجاة من الكروب

مديرة صندوق النقد الدولي تكشف موعد حصول مصر على القرض وفترة السماح

شبانة يكشف كواليس قرار سحب أرض من سموحة.. ويؤكد:الأحمر يستحق رعاية أكثر من 2 مليار..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند وضع السماق على الشاي؟

غير مؤهل.. لماذا حطم حلمي بكر حلم المطرب النقاش في الغناء بالأوبرا؟

من أحلى؟.. كاورل سماحة تصدم جمهورها بفقدان وزنها برفقة أنغام |شاهد

أفلست بسبب العمليات.. غادة إبراهيم تصدم الجمهور بصورها قبل وبعد التجميل |شاهد

فيديو

بيكتبوا اسمك بالقلم الرصاص.. ياسمين عز ترد على هجوم مايان السيد

بعد المطرب النقاش .. نجوم اشتغلوا نجارين ودليفري وصبي جزار

اقتحم لوكيشن التصوير.. مؤلف فيلم التاروت يروي تفاصيل طرد صاحب واقعة الكشري

آخرها في الهند.. مشاهد تحبس الأنفاس لانهيار جسور حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ