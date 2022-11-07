شبانة يكشف موعد عودة إبراهيما نداي للزمالك.. وكولر يوافق على إعارة عمار حمدي..فيديو



كشف الإعلامي محمد شبانة، موعد عودة إبراهيما نداي إلى نادي الزمالك بعد إصابته التي لحقت به مؤخرًا.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، الزمالك سيستفيد من التوقف الدولي في عودة بعض لاعبيه المصابيين.

وأضاف شبانة،إبراهيما نداي يحتاج إلى شهرين راحة وتأهي مر منهم 20 يوم،اللاعب سينضم قريبًا جدًا للتدريبات الجماعية اللفريق.

وأتم شبانة، عمار حمدي يحصل على موافقة كولر للسماح له بالإعارة، والأمر أيضًا بالنسبة لمحمد محمود،الأهلي يجهز مكافأة الفوز بثلاث مباريات متتالية وتوزيعها على اللاعبين خلال ساعات.

عروض بالجملة لثلاثي الأهلي:



في سياق آخر، تلقت إدارة الأهلى عروضا بالجملة لاستعارة الثلاثي عبدالرحمن مانو وزياد طارق ومحمد محمود فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فى ظل قرار المدير الفنى السويسرى مارسيل كولر بخروجهم وعدم الحاجة لجهودهم الفترة المقبلة.

ويرغب نادى فيوتشر فى ضم زياد طارق ومحمد محمود، وكذلك طلائع الجيش، كما دخل على الخط الاتحاد السكندرى، بينما يرغب حرس الحدود فى استعارة عبدالرحمن مانو، وطلب مسئولو الاتحاد السكندرى وديا ضم كريم الدبيس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم