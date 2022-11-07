عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة يكشف موعد عودة إبراهيما نداي للزمالك.. وكولر يوافق على إعارة عمار حمدي..فيديو

صدى البلد

 


كشف الإعلامي محمد شبانة، موعد عودة إبراهيما نداي إلى نادي الزمالك بعد إصابته التي لحقت به مؤخرًا.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، الزمالك سيستفيد من التوقف الدولي في عودة بعض لاعبيه المصابيين.

وأضاف شبانة،إبراهيما نداي يحتاج إلى شهرين راحة وتأهي مر منهم 20 يوم،اللاعب سينضم قريبًا جدًا للتدريبات الجماعية اللفريق.

وأتم شبانة، عمار حمدي يحصل على  موافقة كولر للسماح له بالإعارة،  والأمر أيضًا بالنسبة لمحمد محمود،الأهلي يجهز مكافأة الفوز بثلاث مباريات متتالية وتوزيعها على اللاعبين خلال ساعات.

عروض بالجملة لثلاثي الأهلي:
 

txt

استقالة مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. ميدو يكشف التفاصيل.. فيديو

txt

85 مليون جنيه| ميدو يفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن أزمة الزمالك الحالية.. فيديو

في سياق آخر، تلقت إدارة الأهلى عروضا بالجملة لاستعارة الثلاثي عبدالرحمن مانو وزياد طارق ومحمد محمود فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فى ظل قرار المدير الفنى السويسرى مارسيل كولر بخروجهم وعدم الحاجة لجهودهم الفترة المقبلة.

ويرغب نادى فيوتشر فى ضم زياد طارق ومحمد محمود، وكذلك طلائع الجيش، كما دخل على الخط الاتحاد السكندرى، بينما يرغب حرس الحدود فى استعارة عبدالرحمن مانو، وطلب مسئولو الاتحاد السكندرى وديا ضم كريم الدبيس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم

الأهلى الزمالك مرتضى منصور الفترة المقبلة نادي الزمالك الاتحاد السكندري طلائع الجيش عمار حمدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يقلص الفارق مع هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ارتفاع سعر الذهب بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 صدمة

قرار عاجل من التعليم بشأن عدد حصص الصفوف الثلاثة الأولى بالمدارس الابتدائية

وزير التموين يزف بشرى عن إضافة المواليد.. تفاصيل

مطعم بالتجمع الخامس.. كواليس صورة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة أمس.. خاص

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام مباشرة الآن 0 - 0 في الدوري الإنجليزي

موعد عزاء شقيقة شحتة كاريكا بعد وفاتها صباح اليوم

فرمان من كولر | الأهلي ينسحب من الصفقة المنتظرة

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

ولي العهد السعودي يخطط لطرح مبادرة جديدة من شرم الشيخ ضمن قمة المناخ

مرتضى منصور يوجه تحذيرا شديد اللهجة بسبب استمرار الحجز على خزينة الزمالك..فيديو

انهيار ملحوظ في أسعار النفط عالميا

السيطرة على تسرب غاز طبيعي من ماسورة بمركز إهناسيا ببني سويف

لو اتصالحتوا.. أسهل طريقة عشان تشيل البلوك على فيسبوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون فرهدة ..وداعا لدهون البطن والأرداف للأبد في 3 أسابيع

الحق نفسك.. 3 أطعمة شهيرة يتناولها الملايين قد تؤدي إلى فقدان البصر

ماذا يحدث لجسمك عند وضع السماق على الشاي؟

غير مؤهل.. لماذا حطم حلمي بكر حلم المطرب النقاش في الغناء بالأوبرا؟

فيديو

بيكتبوا اسمك بالقلم الرصاص.. ياسمين عز ترد على هجوم مايان السيد

بعد المطرب النقاش .. نجوم اشتغلوا نجارين ودليفري وصبي جزار

اقتحم لوكيشن التصوير.. مؤلف فيلم التاروت يروي تفاصيل طرد صاحب واقعة الكشري

آخرها في الهند.. مشاهد تحبس الأنفاس لانهيار جسور حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ