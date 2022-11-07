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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين يزف بشرى عن إضافة المواليد.. تفاصيل

صدى البلد

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي إن الفترة المقبلة ستشهد فتح باب إضافة المواليد للأسر الأكثر احتياجا، بحيث تستطيع الأسرة المكون من أب وأم إضافة الأطفال بحد أقصى فردين.


وأشار خلال لقائه في برنامج "حكايتي" مع الإعلامي عمرو أديب إلى أن الوزارة لم تقم بإضافة المواليد منذ 2005 .


وأضاف أن الفئات الأولى بالرعاية تتضمن الأسرة التى لا يزيد دخلها عن الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه والأسرة التى لايزيد معاشها عن 2500 جنيه ،والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة، والقصر ممن ليس لديهم عائل أو دخل ثابت، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة"، مشددا على ضرورة عمل بحث اجتماعي كضمان للإضافة.


من جانب آخر قال المصيلحي، إن الوزارة تتلقى كافة تظلمات المواطنين بشأن الحذف من بطاقات التموين، مطالبا جميع المواطنين المستحقين بتقديم تظلماتهم عبر مديريات التموين أو موقع دعم مصر أو منظومة شكاوى مجلس الوزراء.
 

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وزير التموين يزف بشرى عن إضافة المواليد.. تفاصيل

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