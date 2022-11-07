السر في الصين.. الدولار يشهد ارتفاعا في سعر الصرف عالميا

ارتفع سعر صرف الدولار عالميا، اليوم الإثنين، بعدما قالت الصين إنها ملتزمة بقيودها الصارمة بشأن مكافحة فيروس كورونا.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فإن الدولار ارتفع بنسب 0.66% أمام الدولار الأسترالي، وارتفع بنسبة 0.7 أمام الدولار النيوزيلندي.

كما سجل الدولار ارتفاعا بنسبة 0.42% أمام الجنيه الأسترليني، وارتفع بنسبة 0.3% أمام اليورو.

وارتفع الدولار بنسبة 0.9 أمام اليوان الصيني في الخارج ليسجل 7.237 في التعاملات الآسيوية المبكرة، وكان الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، وهما من العملات ذات الحساسية للمخاطر، من بين أكبر الخاسرين حيث انخفض كلاهما بنسبة واحد بالمئة تقريبا.

واستفادت العملتان بشكل كبير من الارتفاع الكبير يوم الجمعة - حيث ارتفعت بما يقرب من 3 بالمئة عندما اكتسبت التكهنات بأن الصين قد تنهي قيودها بشأن فيروس كورونا قوة دفع وعززت الرغبة في المخاطرة.

وقالت كارول كونج، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: "من المرجح أن يكون أي ارتفاع في الدولار الأسترالي ، بالإضافة إلى العملات الأخرى ، قصير الأجل ، نظرًا لأن الصين لا تزال ملتزمة جدًا بنهجها في تفشي فيروس كورونا".