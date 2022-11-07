تشديدات أمنية مكثفة تزامنا مع محاكمة إسلام قاتل فتاة الزقازيق

يشهد محيط محكمة جنايات الزقازيق تشديدات أمنية مكثفة تزامناً مع جلسة محاكمة المتهم بقتل الطالبة سلمي بهجت والمعروفة إعلاميًا بفتاة الزقازيق.

كانت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، رئيس المحكمة والمستشار الدكتور مصطفي بلاسي، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب، قررت إحالة أوراق المتهم بقتل الطالبة سلمي بهجت والمعروفة إعلاميا بفتاة الزقازيق الي فضيلة مفتي الديار المصرية وحددت جلسة يوم الثالث من شهر نوفمبر للنطق بالحكم .

كما استمعت هيئة المحكمة مرافعة النيابة العامة حيث أشار ممثل النيابة العامة إلى أن المجني عليها حصلت علي التفوق وتقدير امتياز ليعم الفرح نفوس الجميع سوي هذا المتهم، والذي كان يجلس ويفكر في كيف يرد اعتباره وخاصة أنه كانت لديه حب الذات والتملك ووصل الأمر بالمتهم إلى التفكير في قتل المجني عليها بالطريقة التي ارتكبها بها حيث قام بالاتصال بصديقة المجني عليها وادعي أنه يريد أن يلتقي بها للصلح والاعتذار عما بدر منه من أي إساءة في حقها ،وبالفعل علم بالمكان والزمان وقام بالحصول علي رقم مالك الجريدة التي تتدرب بها وقام بالاتصال به يعلمه برغبته في الالتحاق للتدريب داخل الجريدة وبالفعل حضر أمام العقار الكائن به مقر الجريدة وظل يحوم ذهاباً وإياباً في انتظار وصول المجني عليه.