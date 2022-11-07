وفاة شقيق أبو الليف .. تعرف على موعد الجنازة والعزاء

أعلن نادر أبو الليف وفاة شقيقه الأكبر بعد صراع مع المرض وتقام صلاة الجنازة بالمسجد العامري بالإسكندرية بعد صلاة العصر والعزاء بمسجد المندرة البحرية بالإسكندرية بعد صلاة المغرب ".

تفاصيل مرض شقيق أبو الليف



وكشف الفنان أبو الليف أن شقيقه في حالة صحية حرجة نتيجة إصابته بسدة رئوية حادة.



وأضاف المطرب أبو الليف في تصريح خاص لصدي البلد أن شقيقه محجوز في مستشفي خاصة بمصر الجديدة منذ ثلاثة أيام ونسبة ثاني اكسيد الكربون في الجسم وصل لنسبة ١٢٠% وهي نسبة خطرة جدا تسببت في دخوله في غيبوبة.

وتابع أبو الليف أن شقيقه في حالة حرجة مطالبا الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل.

أبو الليف يتحدث عن نقابة المهن الموسيقية

ونشر الفنان نادر أبو الليف تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف عن والده الذى ساهم فى تأسيس نقابة المهن الموسيقية.

وقال نادر أبو الليف :" ده أبويا أنور جابر، أقدم عازف رق في الوطن العربي، أبويا اللي خلاني أعشق الفن المحترم الشرقي الأصيل، أبويا اللي رباني وخلاني أكون راجل أتحمل وأواجه واعتمد على نفسي وأتقي ربنا في كل خطواتي، وكل معاملاتي وكل حياتي.

وأضاف نادر أبو الليف : "ده أبويا الراجل اللي ساهم في تأسيس نقابة المهن الموسيقية، أبويا اللي علمني احترم الكبير، أبويا اللي رباني عيني شبعانا ومقدمش إيدي على الحرام، أبويا اللي رباني على الرضى والتسامح".