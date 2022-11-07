اتصالات سرية بين روسيا وأمريكا لإنهاء الحرب في كييف.. تفاصيل

رفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، التعليق على تقارير إعلامية بشأن الاتصالات الدبلوماسية السرية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال بيسكوف اليوم الاثنين "بينما تظل روسيا منفتحة على المحادثات ، فإنها غير قادرة على التفاوض مع كييف بسبب رفضها شروط السلام".

محادثات سرية

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، كشفت في وقت سابق، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أجرى محادثات سرية لم يتم الكشف عنها مع كبار المسؤولين الروس على أمل الحد من مخاطر امتداد الحرب في أوكرانيا أو تصعيدها إلى صراع نووي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وحلفاء قولهم إن سوليفان، كبير مساعدي الرئيس جو بايدن لشؤون الأمن القومي، أجرى محادثات سرية في الأشهر الأخيرة مع نظيره نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي ويوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي والتي لم يتم الكشف عنها.

ورفض البيت الأبيض التعليق على التقرير.