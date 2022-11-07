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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أيادي مصر وتكافؤ الفرص بالغربية ينظمان دورة لريادة الأعمال| صور

دورات محافظة الغربية
دورات محافظة الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية دورة ريادة الأعمال والتي نفذتها وحدة أيادي مصر بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة،  بهدف إعداد الشباب لسوق العمل، التعريف بمفهوم العمل الحر وأهميته ،كيفية تقييم الذات ، تنمية المهارات ، تحديد المسار المهني ،إتاحة الفرص لإنشاء مشروعات صغيرة ،إلى جانب توضيح الخدمات المتاحة لرواد الأعمال المالية وغير المالية ، تقديم الدعم الفني ، التوجيه والمشورة .

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ومن جانبه أكد محافظ الغربية أن هذه الدورات تستهدف في المقام الأول رواد الأعمال المحتملين الذين يرغبون في تأسيس مشروع أو الدخول في مجال الأعمال ويسعون إلى كسب مهارات القيادة والريادة بما يتناسب مع تطوير فكر الإنسان المصري في الجمهورية الجديدة وبما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في مساعدة الشباب ليكونوا أصحاب أعمال لمشروعات متوسطة كانت أو صغيرة، مضيفا أن التعريف بريادة الأعمال في مجتمع الشباب يعد إحدى وسائل الدولة للقضاء على مشكلة البطالة ولتحقيق طموحات الشباب.

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يذكر أن برنامج ريادة الأعمال هو برنامج تدريبي مجاني مقدم من منظمة العمل الدولية في إطار مشروع تشغيل الشباب في مصر ورعاية ILO_SIYB   برعاية وزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات وينفذه مدربون معتمدين من منظمة العمل الدولية ، ويتضمن التدريب شرح وورش عمل، ألعاب تفاعلية لاختيار الأفكار الواعدة وإعداد خطة عمل للمشروع مبنية على أسس علمية صحيحة ليخرج الشباب بخطة عمل مدروسة جيداً لكل جوانب المشروع وتقييم ما إذا كان لديهم المتطلبات الأساسية اللازمة للدخول في مجال الأعمال.

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