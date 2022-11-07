مجلس الوزراء الكويتي يؤكد ثقته في توصل COP27 لخطط مواجهة التغيرات المناخية

أكد مجلس الوزراء الكويتي ثقته في توصل قادة وزعماء دول العالم خلال مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ للسياسات والخطط الكفيلة بمواجهة آثار التغيرات المناخية التي تهدد كوكب الأرض.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي براك علي الشيتان - عقب إجتماع مجلس الوزراء اليوم "الاثنين" برئاسة الشيخ أحمد نواف - أهمية إيجاد الحلول لحماية الأرض والطبيعة والمشاكل.

وأشار إلى مشاركة الوفد الرسمي المرافق لولي عهد الكويت في قمة قادة العالم للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في مدينة شرم الشيخ .

من ناحية أخرى، أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانة واستنكار دولة الكويت لمحاولة إغتيال رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، مؤكدا على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب وأكد كذلك وقوف دولة الكويت إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.