بعد سحلها وهى حامل..صور لـ البلوجر آمال مع زوجها بعد عودتهم

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، فيديو للبلوجلر امال ابو المجد الشهيرة بوقعة السحل و الضرب وهى حامل فى الشهور الاولى من زواجها أحمد جوبا.

ولكن فاجأت البلوجر امال ابو المجد ، متابعيها على موقع الصور والفيديوهات انستجرام ، بنشرها فيديو جديد يجمع بينها و بني زوجها احتفالا باستقابلهم مولدهم الجديد و بعد ما انهالت عليها التعليقات من متابعيها :" إزاى رجعتيلو بعد ما ضربك.. ده كان موضع فيك عشان التريند".

وبعض التعليقات التى واجهتها البلوجر امال ابو المجد ، من مهاجمتها نشرت من جديد منذو دقائق فيديو يكشف روجعها لزوجها احمد جوبا بكتب كتاب جديد قائلة :"كتبنا كتبنا وسط الصحاب والاقراب بس بعد انفصال وطلاق رسمي ٣ شهور وسبق ونزلت ورقه طلاقي و ويشهد ربنا اني من ساعه م اطلقنا مجبناش سيره بعض علي السوشيال ميديا ولا بالخير ولا بالشر و من شهر ردني وقفلنا علينا بابنا وبيتنا والحمد لله عيشين في سعاده واستقرار ومفيش حاجه في حياتنا هتنزل غير المناسبات وشكرا للدعاوي بس عشان الجواز اشهار نزلت مش اكتر ولا تريند ولا قرف عشان الناس المريضه ".



وفى هذا التقرير ننشر لكم مجموعه من صورهم الجديدة برفقة زوجها ..