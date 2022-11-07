وزير الري: مصر تتطلع لبناء شراكة قوية مع دول شمال المتوسط

قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري وآنطون ليس مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID) بتوقيع "خطاب نوايا" للشراكة بين الوزارة والوكالة كخطوة أولى لإطلاق مشروع بقيمة ٦٧٠ ألف يورو كمنحة مقدمة من الجانب الإسبانى لتحديث منظومة الري في مصر.

ويهدف المشروع لتعزيز ممارسات الري المبتكرة لمساعدة المزارعين على رفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية وتعزيز الأمن الغذائي بتقنيات ذكية مناخياً ، كما سيدعم المشروع عملية الرقمنة فى متابعة منظومة الري لمساعدة المزارعين على الاستخدام الفعال للموارد ، كما يعزز المشروع من التبادل المستمر للمعرفة حول أنظمة الري الإسبانية.

وتوجه سويلم بالشكر للحكومة الإسبانية على استمرار التعاون المتميز بين البلدين، وتطلع مصر لبناء شراكة قوية مع دول شمال البحر الأبيض المتوسط ، وأن تكون مصر بوابة لأفريقيا لنقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وبناء القدرات بالدول الإفريقية.

وأشار وزير الري إلى وجود العديد من التحديات المتشابهة فيما يتعلق بتغير المناخ فى منطقة حوض البحر المتوسط وتأثير هذا التغير على قطاع المياه ، ما يدفعنا للعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من مواردنا المائية ، مع اقتراح إنشاء لجنة مصرية اسبانية مشتركة على مستوى الخبراء لمناقشة مجالات التعاون المستقبلية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن الحكومة المصرية وضعت خطة طويلة الأجل لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه ، مع السعى لتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الناجحة فى مجال المياه ، مثل الاستفادة من الخبرات الإسبانية في مجالى الري الحديث والرى الذكي ، بالاضافة للتجارب الاسبانية الناجحة فى تفعيل روابط مستخدمى المياه والتى تسعى مصر للاستفادة منها لمواجهة التحدى الخاص بتفتت الملكية الزراعية بالشكل الذى يعزز من النهج التشاركي في إدارة المياه على مستوى الترع الفرعية ، الامر الذى يتطلب إطلاق حملات توعوية متخصصة للمزارعين المصريين للتعلم من التجارب الإسبانية.

وأشار سويلم إلى إطلاق مصر لمبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية يوم ١٤ نوفمبر الجارى ، مشيرا إلى أهمية دعم إسبانيا لهذه المبادرة الهامة.