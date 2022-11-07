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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نفسي اقعد في البيت وتعولني امرأة.. محمد التاجي: مش مع رضوى الشربينى

محمد التاجى
محمد التاجى

تحدث الفنان محمد التاجي عن الإحصائية التي تؤكد أن هناك أكثر من ٣ مليون أسرة تعولها إمرأة، مُضيفاً:" نفسي اقعد في البيت وتعولني إمرأة".

وقال محمد التاجي خلال لقاءه في برنامج "البخت" مع الإعلامية خلود عزمي، المذاع على قناة الشمس، أن التصريحات التي تخرج دائماً عن الرجال في أحد البرامج التلفزيونية تهز من صورة الرجل في المجتمع المصري كله، وأن لكل قاعدة شواذ".

كما انتقد محمد التاجي مهاجمة الإعلامية رضوى الشربيني للرجال باستمرار، مُضيفاً:"هو مش الراجل ده أبو ولادك".

وعن تصريحه الأخير الذي هاجمها خلاله، والذي قال خلاله إنها إذا كانت زوجته كان سيقوم بتطليقها في اليوم الثاني من الزواج، مُضيفاً:" أنا لما يبقى فيا إشكال مروحش أصلح في المجتمع، فاقد الشئ لا يعطيه مقدرتش انجح في حياتي".

وأكد محمد التاجي على أن ابنته الكبرى متزوجة منذ عشر سنوات، ولكنه طيلة هذه الفترة لم يعلم بأي مشكلة تخصها هي وزوجها، مُضيفاً:" معرفش حاجة عن بنتي، وقولتلها ولو حصل بينكم حاجة أوعي تحكيلي ولا تحكي لأمك، وقولت لجوزها نفس الكلام، إشكالتكوا تحلوها في بيت مقفول عليكوا حتى ولادكوا ميعرفوهاش".

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وتابع محمد التاجي:" المرأة بقت ست مفترية وشكلها أوفر بسبب البرامج الغريبة اللي بتعملوها".

وأكد محمد التاجي على أنه ضد كلام رضوى الشربيني وراغدة شلهوب وضد أي إمرأة تعمل مصلحة اجتماعية، لافتاً:" مينفعش أقعد أعمل مصلح اجتماعي وأنا عندي ضروبات كتيرة في حياتي".

وفي سياق آخر، شارك محمد التاجي في دراما رمضان الماضي بثلاث مسلسلات هما "فاتن أمل حربي"، "ملف سري"، "دايما عامر"، وحقق من خلالهما نجاحاً كبيراً.

مسلسل "دايما عامر"، بطولة لبلبة، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، وآخرون من النجوم

محمد التاجي الفنان محمد التاجي خلود عزمي الإعلامية خلود عزمي Arts Entertainment

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