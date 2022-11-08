رمضان السيد: نتيجة مباراة بلجيكا لن تؤثر على المنتخب الوطني

أكد رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق أن مباراة منتخب مصر أمام منتخب بلجيكا ستكون مفيدة من الناحية الفنية للفراعنة والمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا في المرحلة المقبلة.

وقال رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" مباراة بلجيكا القادمة لمنتخب مصر تجربة فنية مفيدة للاعبين والجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا وفي رأيي أن نتيجة المباراة لن تؤثر على منتخب مصر في الفترة الحالية ".

وتابع:"أتمنى تقديم عرض رائع من منتخب مصر أمام منتخب بلجيكا في المباراة الودية بدولة الكويت ".