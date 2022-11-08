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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عز بـ 19650 جنيها.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر

صدى البلد

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت  ضمن مواد البناء، اليوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

ونستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

أسعار حديد عز. 19650 جنيه. 19650 جنيه.


أسعار حديد بشاي. 19600 جنيه. 19600 جنيه.


أسعار حديد العتال. 19550 جنيه. 19550 جنيه.


أسعار حديد عطيه. 19000 جنيه. 19000 جنيه.


أسعار الحديد سرحان. 19000 جنيه. 19000 جنيه.


أسعار الحديد المراكبي. 19550 جنيه. 19550 جنيه.


أسعار حديد المصريين. 19550 جنيه. 19550 جنيه.


أسعار الحديد مصر الكومي. 19000 جنيه. 19000 جنيه.


أسعار الحديد المعادي. 19000 جنيه. 19000 جنيه.


أسعار الحديد العشرى. 19300 جنيه. 19300 جنيه.


أسعار الحديد الجيوشي. غير متاح. غير متاح.


أسعار حديد مصر ستيل. 19400 جنيه. 19400 جنيه.

 

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء:

سعر اسمنت المسلح. 1590 جنية. 1600 جنيه.


سعر أسمنت النصر. 1555 جنية. 1560 جنيه.


سعر أسمنت المهندس. غير متاح. غير متاح.


سعر اسمنت التعمير. غير متاح. غير متاح.


أسمنت أسيك المنيا. غير متاح. غير متاح.


أسمنت حورس. غير متاح. غير متاح.


أسمنت المعلم. غير متاح. غير متاح.


أسمنت وادي النيل. 1550 جنيه. 1550 جنيه.


لافارج للأسمنت المخصوص. 1570 جنيه. 1575 جنيه.


اسمنت ميدكوم اسوان. غير متاح. غير متاح.


أسمنت العريش العسكري. غير متاح. غير متاح.


أسمنت سيناء. غير متاح. غير متاح.


أسمنت السويس. غير متاح. غير متاح.


أسمنت بورتلاند طرة. غير متاح. غير متاح.


أسمنت حلوان. 1590 جنية. 1590 جنيه.


مصر بني سويف. غير متاح. غير متاح.


اسمنت السويدي. 1640 جنية. 1640 جنيه.


الشركة الوطنية للأسمنت. 1500 جنيه. 1500 جنيه.


اسمنت المسله. 1520 جنيه. 1520 جنيه.

 


وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

أسعار الحديد في مصر اليوم الثلاثاء أسعار حديد عز أسعار حديد بشاي أسعار حديد العتال أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء

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