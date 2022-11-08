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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يستاهل كل جنيه.. هواوي تطلق موبايل تريند بسعر أرخص من iPhone وسامسونج

يستاهل كل جنيه..هواوي
يستاهل كل جنيه..هواوي تطلق موبايل تريند بسعر أرخص من iPhone

أطلقت شركة هواوي Huawei الصينية الرائدة منذ يومين ثاني هاتف قابل للطي لها Huawei Pocket S ، و الذي يعد منافس قوي  لهواتف سامسونج القابلة للطي 4  Galaxy Z Flip  و Galaxy Z Fold 4 ، حيث يتميز بمواصفات خارقة وشكل صدفي مميز.

 

وتم اختبار متانة الشاشة لهاتف هواوي الجديد Pocket S عبر فتحها وإغلاقها 400 ألف مرة في الاختبار لضمان صلابتها وقوتها، بحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني.

يستاهل كل جنيه..هواوي تطلق موبايل تريند بسعر أرخص من iPhone وسامسونج

سعر هاتف هواوي Pocket S

 

يتوفر هاتف هواوي القابل للطي الجديد مقابل سعر 820 دولار أمريكي (أي ما يقرب من 19 و 900 جنيه مصري) لخيار بسعة 8 + 128 جيجابايت،  ويأتي في ألوان الأسود، والأخضر، والأزرق، والوردي، والأصفر.

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مميزات هاتف هواوي Pocket S

 

يعمل هاتف هواوي  Pocket S، بمعالج ثماني النوى من نوع  Snapdragon 778G مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128  أو 256 أو 512 جيجابايت،  قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية NM إلى ما يصل 256 جيجابايت.

 

ويأتي هاتف هواوي Pocket S، بشاشة داخلية مرنة بقياس 6.9 بوصة، من نوع OLED، وبدقة 2790 × 1188 بكسل، تدعم معدل تحديث قدره 120 هرتز، و شاشة ثانوية بقياس 1.4 بوصة، من نوع OLED وبدقة 340×340 بكسل، يمكن أن تعمل كمحدد منظر للكاميرا وإظهار الإشعارات والمزيد.

يستاهل كل جنيه..هواوي تطلق موبايل تريند بسعر أرخص من iPhone وسامسونج

ويعمل هاتف هواوي القابل للطي الجديد Pocket S بنظام التشغيل Harmony OS 3.0، ويأتي مع الكثير من التطبيقات المثبتة مسبقا لسوق الشركة المحلى كبديل لخدمات وتطبيقات جوجل.

 

ويقدم هاتف هواوي Pocket S كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 40 ميجابكسل، متصلة بكاميرا بزاوية عريضة ultrawide  بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب مستشعر للتركيز التلقائي الليزري Laser AF، وكاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة  10.7 ميجابكسل .

 

ويحزم هاتف هواوي  Pocket S بطارية عملاقة بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 40 وات.

هواوي Huawei Huawei Pocket S Galaxy Z Flip هاتف قابل للطى

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