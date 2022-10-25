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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تتهم صينيين بعرقلة قضية هواوي

هواوي
هواوي

كشف ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة ، الاثنين، عن أنهم وجهوا اتهامات إلى مواطنين صينيين بمحاولة عرقلة مقاضاة شركة اتصالات صينية ، حددها شخص مطلع على الأمر باسم Huawei Technologies Co Ltd (HWT.UL).

وقال ممثلو الادعاء إن القضية تمثل نمطًا أوسع لجهود التأثير غير القانوني من قبل الصين ، وأعلنوا أنهم وجهوا أيضًا اتهامات إلى 11 شخصًا في قضيتين أخريين بالتجسس لصالح بكين أو ترهيب المعارضين الصينيين.

في القضية المتعلقة بالجهود المزعومة للتلاعب بتحقيق هواوي ، قال ممثلو الادعاء إن اثنين من مسؤولي المخابرات الصينية حاولا تجنيد وكيل إنفاذ قانون أمريكي للعمل كجاسوس لهما. ومع ذلك ، كان المجند يعمل بالفعل كعميل مزدوج للولايات المتحدة.

وقال المدعون إن المواطنين الصينيين جوتشون خه وزينج وانج اتهموا بمحاولة التدخل في الادعاء. لم تذكر وثائق المحكمة اسم الشركة ، لكن الشكوى أشارت إلى نفس التواريخ التي كشفت فيها الولايات المتحدة عن التهم الموجهة ضد هواوي في عامي 2019 و 2020.

الولايات المتحدة تسعى إلى تخفيف العقوبات على هواوي

ولا يمكن الوصول إلى المتحدث باسم هواوي للتعليق يوم الاثنين. ولم ترد سفارة الصين على الفور على طلب للتعليق.

بالإضافة إلى القضية المرفوعة ضد الرعايا الصينيين المتهمين بالتدخل في محاكمة هواوي ، أعلنت وزارة العدل أيضًا عن اتهامات في مخططين آخرين.

وتتهم القضية الثانية أربعة مواطنين صينيين خارج نيوجيرسي بإجراء حملة استخباراتية استمرت عقدًا من الزمان ، بينما تتهم الحالة الثالثة سبعة آخرين بشن حملة مضايقة ضد مقيم في الولايات المتحدة في محاولة لإقناعه بالعودة إلى الصين.

ومن بين المتهمين الـ 13 ، 10 منهم ضباط استخبارات صينيون ومسؤولون حكوميون صينيون. 

ولا يزال جميع المشتبه بهم مطلقي السراح باستثناء اثنين. ليس لدى واشنطن معاهدة تسليم المجرمين مع الصين.

وقال المدعي العام ميريك جارلاند في مؤتمر صحفي 'وزارة العدل لن تتسامح مع محاولات أي قوة أجنبية لتقويض حكم القانون الذي تقوم عليه ديمقراطيتنا.'

وتم اتهام هواوي في 2018 بتهمة تضليل HSBC وبنوك أخرى بشأن أعمالها في إيران ، التي تخضع لعقوبات أمريكية. 

وفي عام 2020، تمت إضافة تهم أخرى إلى القضية، بما في ذلك التآمر لسرقة أسرار تجارية من ست شركات تكنولوجيا أمريكية ومساعدة إيران على تعقب المتظاهرين خلال المظاهرات المناهضة للحكومة في عام 2009. ودفعت الشركة بأنها غير مذنبة.

وتزعم الشكوى المرفوعة ضد هي ووانغ أنهما حاولا الحصول على معلومات سرية بشأن الشهود وأدلة المحاكمة وأي تهم جديدة محتملة قد تواجه الشركة.

ويزعم أنهم حاولوا تجنيد شخص من وكالة إنفاذ القانون الأمريكية الذين اعتقدوا أنه سيساعدهم في التجسس لصالح الصين. 

وتقول الشكوى إن المجند ، الذي يشار إليه فقط بـ 'GE-1' ، كان يعمل بالفعل كعميل مزدوج للولايات المتحدة تحت إشراف مكتب التحقيقات الفيدرالي.

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